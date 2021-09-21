母貓不滿足7小貓在車庫內生活　每天做出霸氣舉動　誓要迫媽收養

貓媽媽為了孩子們的幸福，都會用盡牠的方法。

美國網民Mariza，近日在TikTok社交平台上，分享了多段影片，講述了一隻流浪母貓的偉大母愛故事。她指早前在家附近，發現了一隻剛生產了的母貓，由於擔心牠們，所以特意在自己的倉庫旁，搭建了一個簡單的小窩讓牠們居住。沒想到，母貓為了孩子們的幸福，牠竟然想用這方法強制讓Mariza收編牠的小孩。



這段在TikTok裏只有15秒的影片，卻吸引了過百萬瀏覽人次，看來這隻流浪貓媽媽這個霸氣做法，真的收到不少成效。

在影片裏，可看到一堆小貓正依偎在一起，很是可憐。而母貓卻在旁邊，用一雙滿懷期待的眼睛，瞪着拍片的美國網民Mariza，像是有話要說。原來，早前Mariza在家附近遇到母貓，得知牠剛生了小孩，於是決定暫借出倉庫讓母貓與孩子們休息。

只是母貓似乎不太滿足現狀，牠想用另類方法，讓Mariza收編孩子進家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟這隻母貓，用了什麼方法試圖讓Mariza將牠的孩子收編進家呢？

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Mariza現在最期待的，是有人願意將這些貓咪接回家，給牠們一個溫暖的家。雖然現在美國還未寒冷，但如果冬天到來的話，小貓們住在車庫還是會很冷的。如果有好心人，把牠們接回家，這才是一個最完美的結局。

▼▼同場加映：俄羅斯網民在社交平台上，分享了家中貓咪的成長故事。這小黑貓在小時候，最喜歡就是到牛棚閒逛，可是牛牛們見牠嬌小，總愛欺負牠，甚至將牠在柵欄上推開。沒想到，1年後小黑貓霸氣成長，再來到牛棚時，牛牛們的態度有着180度改變！▼▼



點擊圖片放大看，小黑貓在這一年的成長變化，那份威嚴的霸氣，不是每隻貓都能擁有！

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點擊連結看全文：小黑貓愛闖牛棚卻遭牛牛趕走 一年後霸氣回歸沒人敢欺負

▼▼同場加映：在智利，網民Benjamín Sagredo近日分享了他的有趣生活點滴。他家的貓咪Simon，近日遇上了一隻老鼠。正當他還以為貓咪會玩弄老鼠，然後將牠當成晚餐時，令人意外的一幕出現在他眼前了。▼▼



點擊圖片放大看，究竟為何小老鼠沒有被貓咪Simon驅趕走呢？這個結局可能超出你預期。

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以為黑貓叼老鼠到水碗旁準備當晚餐 下秒做出奇舉動令爸哭笑不得