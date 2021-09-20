孝順唐貓每次嘔吐前必喵喵叫通知主人　下秒還等媽做這舉動才爆噴

養到靈性的貓咪是主人的福氣。

台灣有貓主日前在社交平台表示，家中唐貓「小埃」非常有人性，在每次嘔吐前，都會大聲喵喵叫，通知媽媽，之後牠還會等媽媽做出這舉動，才開始爆噴。小埃這個天使行為，令網民很是驚訝，更酸溜溜指，「都是別人的貓咪」。



小埃的樣子精靈可愛。（受訪者提供）

貓主糖糖接受《香港01》訪問時表示，3歲的小埃性格古靈精怪，最喜歡搗蛋，拆家能力是雪橇等級，令主人經常都要追著罵牠：「小埃常常給我翻箱倒櫃，東西都要綁起來或收好，不然出門一趟，東西一定滿地，包括眼影盤，什麼的都碎過。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然小埃是小魔怪，但其實牠都有乖巧的一面！平時非常貪吃的小埃，當吃得太急時，就會嘔吐，但貼心的牠在嘔吐前都必定會喵喵叫，大聲通知媽媽。而且小埃更會等媽媽這樣做，才開始吐，令媽媽不禁表示「我覺得我們家的貓成精了！」

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟孝順的小埃，會等媽媽做什麼，才大爆噴？▾▾▾



+ 25

網民看到小埃的人性舉動之後，紛紛表示「我家兒子就每次跳到高空噴射，有次是把臭罐頭吐在我躺平的腳上」、「貓咪成精了！」、「天呀，問牠是不是要吐了還會回答『對啊』，真的是天使呀」、「我們家的吐完，會帶我們去看牠吐的，然後一臉委屈」、「孩子你第二語言說得真標準」、「好神！我完全不知道我家那隻何時要吐⋯⋯」。

▼▼同場加映：日本有貓主早前打疫苗後發燒，當她臥床休息時，家中的虎斑貓「朔太郎」非常擔心，下秒突然做出暖心舉動，媽媽將事件分享到社交平台，網民看到後，紛紛大讚貼心的朔太郎！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，虎斑貓朔太郎見到媽媽不適，做了什麼暖心事情，令網民大拍手掌？▾▾▾

+ 16

點擊連結看全文：唐貓｜媽打疫苗後發燒昏倒在床 虎斑貓做暖心舉動 網民大拍手掌

▼▼同場加映：本地有貓主表示，家中貓咪日前生擒了一隻飛曱甴，即使她心裏感到不滿及害怕，但深怕表露出來，會令貓貓不悅，所以只好對貓貓讚口不絕。誰料兩日後，貓貓半夜抓門，竟然為媽媽送上更大的恐怖活體。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟貓咪們得到媽媽的讚賞後，送上什麼恐怖活體回禮？（慎入！）▾▾▾



+ 28

點擊連結看全文：唐貓生擒飛曱甴獻禮 媽怕得罪無奈讚叻 隔兩天牠敲門送恐怖活體