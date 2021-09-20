懷孕流浪唐貓上門討吃後消失　兩個月後送上「大四喜」報恩

知恩圖報不止是人類的專利，其實連流浪貓都懂得。

台灣有網民在社交平台表示，三年前公司門口突然出現一隻流浪貓「咪咪」，牠身形瘦小，老闆立即買了罐頭及準備清水給牠，之後貓咪都會定時上門討吃。突然有天咪咪沒有出現，老闆及員工都找不到牠的蹤影，非常擔心。兩個月後，咪咪再次現身，隔天更送上「大四喜」報恩！



咪咪上門討吃後，消失了兩個月。（受訪者提供）

網民朱小姐接受《香港01》訪問時表示，三年前的夏天，她的老闆看到門口有一隻瘦小的浪貓，張著嘴巴喘氣：「老闆說牠應該又餓又渴，裝了碗水給牠喝，之後又買罐罐給牠吃，吃完便離開了，因工作忙碌也沒想到要收留，就這樣每天下午時段，牠都會來花園討罐吃。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

直到有天傍晚，朱小姐才知道原來咪咪當日沒有出現，老闆及員工遍尋不果，非常後悔沒有一早收養牠。兩個月後，咪咪再次出現，並坐在老闆的辦公桌上，「大家圍著牠開心不已，爭相想抱牠的時候，老闆突然開口說要收養。」

咪咪彷彿明瞭一切，知道自己終於有家，隔天更帶來「大四喜」報恩！

▾點擊圖片放大看，究竟咪咪帶來什麼「大四喜」報恩？▾

+ 32

網民看到這則暖心故事後，紛紛指「貓咪就是這麼迷人，隨時都有意外驚喜」、「環境、眼神都確認過沒問題了，舉家歡騰」、「這裡是做月子中心⋯⋯」、「詐騙成功直接幫你升級成祖父母級」、「買大送小的概念，賺到了」、「剛認識的時候，說是單身⋯⋯等你上釣了，不好意思⋯⋯我是單⋯⋯親媽媽」。

▼▼同場加映：本地有貓主表示，家中貓咪日前生擒了一隻飛曱甴，即使她心裏感到不滿及害怕，但深怕表露出來，會令貓貓不悅，所以只好對貓貓讚口不絕。誰料兩日後，貓貓半夜抓門，竟然為媽媽送上更大的恐怖活體。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟貓咪們得到媽媽的讚賞後，送上什麼恐怖活體回禮？（慎入！）▾▾▾



+ 28

點擊連結看全文：唐貓生擒飛曱甴獻禮 媽怕得罪無奈讚叻 隔兩天牠敲門送恐怖活體

▼▼同場加映：外國有網友在社交網站的貓咪群組上，分享了一件自家貓咪的有趣事情。事源她近來總能在自己的袋中翻找到「奇怪東西」，一開始她以為是貓咪貪玩而不以為意。怎料一天，她突然意識貓咪可能是怕她不懂狩獵會肚子餓，於是特意為她準備這份貼心禮物！▼▼



【▾▾▾點擊圖片放大看：到底Nova背後藏了什麼暖心原因吧！▾▾▾】



+ 9

點擊連結看全文：長毛貓擔心媽「不懂狩獵」會肚子餓 每天在手袋偷放貼心禮物