孝順黑白貓不忍爸辛勞工作養家　為幫補家計竟獻上「活體鮮食」

為家裏操心並不是爸爸和媽媽的專利喔！

外國一名網民家中共飼養了1隻狗狗和3隻貓咪，每天要消耗的罐罐和乾糧也不少。沒想到其中一隻貓主子「Pongo」竟因此而擔心奴才的經濟能力，生怕一天家中會彈盡糧絕，索性親自動手幫補家計，為奴才送上活體鮮食，減輕家中的負擔！



貓咪「Pongo」看到家中毛孩眾多，竟為奴才擔心起糧食問題！（ig＠tomposs21）

生活在美國加州的Tom Poss，家中共飼養了1隻狗狗和3隻貓咪，由於家庭成員的日漸增多，每天要消耗的乾糧和罐罐也因此而增加。沒想到其中一隻貓咪「Pongo」竟因此而為奴才操心起來！

Pongo看到為家中打拼的只有爸爸一人，不禁擔心家中有天會彈盡糧絕。於是牠決定親自動手幫補家計，避免糧食危機出現，並為奴才送上「活體鮮食」充飢，非常有孝心！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾點擊圖片放大看：到底Pongo為奴才送上了什麼鮮食充飢吧！ ▾▾

+ 21

一眾網民看到Pongo為這個家操心所送上的貼心禮物後，紛紛笑翻並崩潰留言道「Pongo為你帶來了這份禮物，證明牠很愛你」、「我快要被Tom的那句救了你而笑死」、「貓咪就是貓咪，本能的反應」、「勇者！我發誓絕不會用手去碰這類型的活體」。

▼▼同場加映：台灣有貓主早前表示，幾年前她發燒，足足昏睡了十多個小時，家中一向我行我素的唐貓「奶茶」竟然一反常態，化身成貓護士，全晚趴到她身上，靜靜陪著。奶茶更擔心主人肚餓，親自為媽送飯，誰知結局竟然令網民笑瘋！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟奶茶為媽媽送上什麼另類糧食？▾▾▾



+ 27

點擊連結看全文：唐貓｜媽發高燒昏睡十小時 喵整晚陪睡更親自送飯 結局笑瘋網民

▼▼同場加映：台灣一名網民近日在社交網站上分享了一段影片，只見影片中的花貓流利地跳上床舖，並把口中的禮物放到床上，站在一旁的主子定睛一看，立刻嚇到崩潰大叫。然而，被點名的貓咪卻只繼續專心地盯著自己的心意。▼▼



【▾▾▾點擊圖片放大看：波比送給爸爸的驚喜禮物吧！▾▾▾】



+ 14

點擊連結看全文：唐貓報恩半夜送恐怖「戰利品」 爸一看崩潰：不想再多經歷一次