金毛尋回犬｜懷孕時長輩要求將狗狗送走　媽拒棄養促成最溫馨畫面

誰說懷孕不能養寵物，再一個例子給你證明，有毛孩陪同成長的小朋友最幸福。

來自馬來西亞的陳小姐，在2年多前懷孕時，便曾遭到長輩們要求把家中養的毛孩送走。但陳小姐與丈夫卻沒有這樣做，反而更認為毛孩與孩子們一起成長會更幸福！



「你陪我成長，我答應你，會陪你到到老。我們是一輩子的姐妹！」這句話加上小妹妹與金毛的成長合照，在網絡上引起話題。

據來自馬來西亞的陳小姐表示，在２年多前她剛懷孕，當時家中長輩便要求把毛孩送走，認為「懷孕不能養寵物」，更表示狗和貓很骯髒，尤其是毛對嬰兒的鼻子敏感，會被吸進肺裏。還說狗和貓會妒忌、攻擊嬰兒，最好趕快送走。

對於長輩們的傳統思想，陳小姐與丈夫都明白難以改變，但他們仍堅持把毛孩留在身邊是最好的選擇，並期待着毛孩和小朋友能一起幸福地成長。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟毛孩與小朋友一起成長，會帶出一副怎樣溫馨的畫面呢？

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不經不覺，妹妹現在已2歲大了，在她的成長片段裏，總有毛孩在身邊陪伴。早前，家中有隻毛孩離開了，但媽媽慶幸妹妹有和狗狗留下不少合照，讓她成長後拿出照片時，可重拾回憶。

至於小金Burpee，從妹妹還在地上趴走時，牠便愛跟在妹案屁股後。最愛就是「妳一口我一口」，看到妹妹有食物便口水流不停，這一幕幕的畫面，都只有有養毛孩的家庭才能感受到。

▼▼同場加映：這個令人傷感的故事，來自泰國傳媒所報導。據悉在本月初，一名男子帶着愛犬到水壩釣魚，但小狗卻意外墮水。心急的主人立即跳到水中，將狗推回岸邊，可惜自己卻因體力不支被急流沖走喪命。▼▼



點擊圖片放大看，狗狗Nova見到主人被大水沖走後，牠有何反應？為何會令在旁的人都心酸動容？

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點擊連結看全文：小黃狗失足墮河 爸為救愛犬溺斃 汪一個心碎舉動惹哭全部網民

▼▼同場加映：外國有一隻充滿正義感的流浪狗，竟為了報答附近義工們對牠的照顧，每天在街上自發為居民作一暖心舉動。原本寂寂無聞的牠，漸漸地被當地的居民熟知，旅遊局更因此頒發好市民獎給牠！▼▼



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