貓媽媽半夜偷開抽屜當育嬰房　爸貼身衣物秒變小貓的舒適床墊

喵星人喜歡的東西，總是出乎你意料。

台灣新北市的網民阿樂，近日幫朋友暫托了一隻母貓Goyard。阿樂還特意為Goyard準備了一間舒適的育嬰房，但牠似乎感到不滿意，竟然在半夜偷開抽屜，並將剛出生的孩子塞進抽屜裏，阿樂的貼身衣物慘成床墊，他看到這幕實在哭笑不得，



Goyard：我們睡這裏有問題嗎？（受訪者提供）

居住在台灣新北市的阿樂表示，三色貓媽媽Goyard不是他養的貓咪，而是一位女性友人托他暫時代為照顧。但他也為貓咪預備好一個安靜的育嬰房，讓這位貓媽媽生產後，可以安心照顧孩子。

沒想到，貓媽媽Goyard似乎對這安排感到不滿，總是帶着孩子藏匿到家中不同位置。這天半夜，Goyard更偷偷拉開抽屜，把小貓咪們都叼到抽屜裏藏好。看來，牠似乎更喜歡這個親自打造的育嬰房呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟三色貓Goyard用什麼東西來作床墊，令爸爸有點苦惱呢？

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阿樂表示，目前考慮自己養兩隻，另外一隻由女友人的朋友養。至於母貓Goyard，則希望女友人日後能接牠回家，畢竟貓咪由小養大，牠也是家人呀！而且小孩有貓咪陪伴成長，一定會成為更懂關懷別人的好孩子。

網民對於三色貓Goyard，懂得用貼身衣物當床墊的行為感到極有趣，紛紛留言讚許。「有爸爸味道的地方就是好」、「安全感十足」、「牠要小寶貝適應奴才的味道」、「抽屜可能要固定好，不然可能會夾到小貓，後方的空隙也要留意一下喔」、「再過一陣子，育嬰房就裝不下牠們了」、「內褲材質比較好，躺起來更舒服」、「內褲是時候買新的了」。

▼▼同場加映：在智利，網民Benjamín Sagredo近日分享了他的有趣生活點滴。他家的貓咪Simon，近日遇上了一隻老鼠。正當他還以為貓咪會玩弄老鼠，然後將牠當成晚餐時，令人意外的一幕出現在他眼前了。▼▼



點擊圖片放大看，究竟為何小老鼠沒有被貓咪Simon驅趕走呢？這個結局可能超出你預期。

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點擊連結看全文：以為黑貓叼老鼠到水碗旁準備當晚餐 下秒做出奇舉動令爸哭笑不得

▼▼同場加映：台灣有網民在社交平台表示，兩星期前有一隻挪威森林貓「慕夏」突然在半夜闖入她家，並大搖大擺地在她家中的貓砂盆解放及吃了三個罐頭，之後更在屋內四圍巡視、向她討抱兼霸睡床。網民整晚不停服侍巨貓，同時持續在群組更新過十小時的勞役過程，她的厭世愛睏樣更令網民笑瘋！▼▼



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