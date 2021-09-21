橘白貓為刷存在感故意蹭爸腳　這天還出新招求關注　笑到網民肚痛

別以為只有人類才會刷存在感，其實貓咪也喜歡不經意地蹭蹭人類腳邊，試圖刷存在感，不過這次貓咪卻險些刷出個禍來。

台灣橘白貓「壯壯」最近喜歡蹭爸媽的腳邊，希望刷存在感。沒想到，牠這次繞過爸爸腳邊時，竟然突然彈起來，差點把爸爸的手機彈飛，令他當下超無奈。正當大家都以為這是刷存在感的最高招時，媽媽卻出來解釋，是誤會喇！



壯壯是家中年紀最小，最愛撒嬌的貓咪。（facebook專頁：蔓蒂的三隻小豬）

橘白貓「壯壯」的飼主Mandy Kuo接受《香港01》訪問時表示，壯壯是家中年紀最小的貓咪，需要家人高度關注，「比較像幼稚園的小男生，愛吃醋、愛生氣，求關注那種感覺。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近壯壯很喜歡在爸爸身邊刷存在感，時常在爸爸腳邊蹭一下、打招呼一下。沒想到，日前爸爸在客廳滑手機時，壯壯好像想搏取他的注意，經過他腳邊時突然跳了起來，害爸爸的電話差點飛到地上，難道這是刷存在感的最新技倆嗎？不過媽媽卻為壯壯大、平、反！

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媽媽翻看監視器才知道這是一個驚天大誤會！原來大家都誤會壯壯了！她把影片分享到facebook群組，結果獲得超過2萬4千位網民點讚，部分網民留言指：「爸爸敢怒不敢言」、「爸爸表情更好笑」、「太故意了」、「阿爸的臉太寫實」、「第一次看貓的影片會把亮點放在人類身上！老爸的無奈和媽媽偷笑的表情都好到位！」、「其實還蠻聰明伶俐的」。

台灣一名網民早前在兒子上學的時候發生了一件趣事，事源那天她在檢查老師寫的聯絡簿時，竟發現老師留下了「注意兄弟相處狀況」的信息，隔天一早更被當面再提一次。然而她聽到弟弟的告狀理由後，得悉事實真相的媽媽，只好默默地拿出一張照片化解誤會！



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▼▼同場加映：台灣有貓主在Facebook「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」群組發帖文，指老公一直看輕貓社團的活躍人數，決定跟她打賭，如果愛貓照有每20個like，他就會買１條肉泥給貓貓。誰知大家反應熱烈，不到一日爸爸的銀包即刻肝硬化！▼▼



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