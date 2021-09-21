布偶貓｜媽打疫苗後心臟不適看急症　監視器見愛貓孝順舉動超內疚

養到孝順貓咪，的確是主人的福氣。

台灣有貓主在社交平台表示，早前她剛打完疫苗，隔天發現心臟不適，立即看急症。在等報告期間，她翻看監視器，想看看剛完成絕育手術的布偶貓「Hana」在家的情況，結果她看到愛貓忍著痛楚，做出眼前舉動時，隨即淚崩。



媽媽翻看監視器時，發現Hana站在籠子上。（Instagram＠hana_ragdoll）

貓主Chloe接受《香港01》訪問時表示，五個多月大的Hana，性格懂事，脾氣又好，是醫生認可的乖寶寶。牠平時更會提前一小時，在門口等待主人下班，令爸媽感動不已。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大約兩星期前，Chloe剛打完疫苗，誰料隔天她心臟不舒服，要看急症。因為Hana剛剛做完絕育手術，在家休養，Chloe放心不下，於是她在監視器觀察愛貓的情況，最終卻超內疚，泣不成聲。

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟Hana在家做出什麼舉動，令媽媽非常感動？▾▾▾



+ 26

Chloe表示，看到監視器畫面後既心疼又感動，想不到牠前一天才剛動完手術，即使忍著身體的痛楚，亦要展現對主人的孝順。網民看到Hana的暖心舉動後，紛紛指「牠真的很有靈性」、「貓是有時間觀念的，而且聽力是真的好」、「之前我兩週不在家，我的貓除了吃飯喝水和上廁所外，都守在客廳門口等我」、「媽媽要開罐罐了！」。

▼▼同場加映：日本有貓主早前打疫苗後發燒，當她臥床休息時，家中的虎斑貓「朔太郎」非常擔心，下秒突然做出暖心舉動，媽媽將事件分享到社交平台，網民看到後，紛紛大讚貼心的朔太郎！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，虎斑貓朔太郎見到媽媽不適，做了什麼暖心事情，令網民大拍手掌？▾▾▾

+ 16

點擊連結看全文：唐貓｜媽打疫苗後發燒昏倒在床 虎斑貓做暖心舉動 網民大拍手掌

▼▼同場加映：本地有貓主表示，家中貓咪日前生擒了一隻飛曱甴，即使她心裏感到不滿及害怕，但深怕表露出來，會令貓貓不悅，所以只好對貓貓讚口不絕。誰料兩日後，貓貓半夜抓門，竟然為媽媽送上更大的恐怖活體。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟貓咪們得到媽媽的讚賞後，送上什麼恐怖活體回禮？（慎入！）▾▾▾



+ 28

點擊連結看全文：唐貓生擒飛曱甴獻禮 媽怕得罪無奈讚叻 隔兩天牠敲門送恐怖活體