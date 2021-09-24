貓主每天起床胸口悶原因不明　半夜床照曝光　網民笑到流淚

俗語說只要養了貓，半夜便不會再怕鬼。

台灣前親子台主持人陳嘉行日前在社交網站表示，近來每天起床都感到胸口都悶悶，卻始終苦找不到原因。然而，他這天拍下一張床照，意外地揭開了真相，令一眾網民紛紛笑瘋，原來一切的罪魁禍首都是……



台灣前親子台主持人陳嘉行家中養有兩隻貓咪和一隻狗狗，他不時都會在自己的社交平台上分享和毛孩們的相處點滴。日前他發佈了一則貼文並表示「我最近起床後都感到胸口悶悶的，但找不到原因⋯⋯」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

直至他拍到一張床照，終於揭開睡不好的真正原因！這位兇手的真面目，還令一眾網民笑瘋，大家紛紛表示也有同樣的煩惱。到底是什麼東西令不少人也深陷睡眠不良的後患症？

▾▾點擊圖片放大看：這位造成胸口悶的罪魁禍首是誰吧！▾▾

+ 19

這張「鬼」壓床的床照讓不少身為貓奴的網民也表示很有共鳴，更有網民提議陳嘉行應該去照照鏡子，因為胸口應該還有瘀青，非常搞笑！「天啊！也太可愛了。XDD」、「他很不爽 還睡！」、「你的貓咪怎麼那麼巨大」、「很遺憾，你胸口長了貓，這是絕症！」、「是愛，只是太沈重了點（無奈）」。

▼▼同場加映：台灣有網民在社交平台表示有一隻挪威森林貓「慕夏」突然在半夜闖入她家，並大搖大擺地在她家中的貓砂盆解放及吃了三個罐頭，之後更在屋內四圍巡視、向她討抱兼霸睡床。網民整晚不停服侍巨貓，同時持續在群組更新過十小時的勞役過程，她的厭世愛睏樣更令網民笑瘋！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，網民如何被慕夏勞役十小時？▾▾▾



+ 40

點擊連結看全文：挪威森林貓半夜擅闖民居討抱兼霸床 厭世網民披露十小時勞役過程

▼▼同場加映：美國貓奴Kate King-Scribbins早前發現，家中黑白貓Oggy行為出現異常，雖然平日也會黏在身旁，但牠最近總是黏在她左胸前，壓着不肯走開，這引起了Kate的注意。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟黑白貓Oggy想向媽媽表達些什麼？如果不是牠壓到媽媽左胸，她便不會這麼快留意到身體出了問題。▾▾▾



+ 13

點擊連結看全文：黑白貓失常狂壓媽左胸不願離開 隔天她睡醒才發現出大事