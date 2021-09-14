唐貓咬爛拖鞋兼放上床示威　生氣媽撞見下位受害者　竟反常大笑

貓咪的破壞力從來都不比狗狗弱。

台灣有貓主日前在社交平台表示，家中唐貓「林諒諒」兩年前開始愛上咬拖鞋，而且每次只咬媽媽的拖鞋，咬爛後還會放上床示威，令媽媽生氣到揚言要跟牠決裂。早前媽媽拿著一雙破爛不堪的拖鞋質問林諒諒，誰知牠毫無悔意，主人很是無奈，最後當她看到下位受害者，才終於釋懷！



林諒諒最愛咬爛拖鞋！（受訪者提供）

貓主林品彤接受《香港01》訪問時表示，林諒諒非常有個性，是家裏的貓老大，「沒事最愛咬拖鞋、舔紗窗、舔塑膠袋、舔飲料杯的封膜，牠從兩年前就開始愛上咬拖鞋，都是咬我的拖鞋，令我氣到要跟貓決裂。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來林諒諒更故意將咬爛的拖鞋叼到媽媽床上，就像要炫耀自己的「成就」，如此示威行徑令媽媽無言。最近媽媽終於忍不住拿著一雙爛拖鞋質問林諒諒，但牠卻沒有絲毫愧疚，當媽媽撞見下位受害者時，竟反常大笑！

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網民看到爛拖鞋照片後，紛紛笑指「看來橘白貓很有咬爛拖鞋的天賦」、「我到現在還穿著被咬壞的拖鞋出門」、「有證據是牠咬的嗎？ 要有咬的影片才算證據！說不定是你半夜夢遊自己咬的……」、「我現在在懷疑我一隻不見的拖鞋是不是被我家貓吃了」、「牠一臉：有什麼問題嗎？」、「大師出手，潮牌限量產品」、「披著貓皮的狗！」、「貓：這口感不好，再去換別的」。

▼ ▼ 同場加映：或許當初不太想養貓，但把貓帶回家後會令你有改變。在日本，有位大叔在上班途中遇上一隻流浪小黑貓。當時小黑貓正遭到烏鴉群攻擊，很是危險。雖然大叔的家人曾表示不會再養毛孩，但他實在不忍心小貓遭毒手，最終還是帶了牠回家。沒想到小黑貓靠牠的萌樣，改寫了牠的命運。▼ ▼



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點擊連結看全文：日本大叔見黑貓被烏鴉襲擊 不顧家人反對撿回家 幾天內全家淪陷

▼ ▼ 同場加映：最近有網民分享爸爸與貓咪的故事，指當初爸爸曾阻止養貓，但現在卻變成貓奴，每次傳短訊來都問候貓咪情況，不禁令人懷疑，誰才是親生的？▼ ▼



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