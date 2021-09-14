虎斑貓半夜突然反常狂抓媽手和臉　她不耐煩起床　驚見嚇人一幕

喵星人報恩的方式，往往出乎你意料。

這個貓之報恩的故事，由台灣網民邱芷均分享出來。她指貓咪平日睡覺都非常乖巧不會亂叫亂打擾，但這晚卻有點反常，一直伸手抓她的頭和手，令她沒法安睡。結果起床開燈，才發現危險的一幕。原來貓咪是有緊急情況要告訴她。



嚕嚕咪：不用多謝我，實際點開罐罐吧！（受訪者提供）

這次立下大功的貓咪叫嚕嚕咪，牠今年7歲，是隻很有份量的大男生。媽媽邱芷均指，嚕嚕咪平日晚上不會亂叫，也不會打擾別人入睡。但這晚牠卻行為異常，一再伸手去抓牠的頭髮和手。

雖然她陪女兒玩了大半天很是疲累，但嚕嚕咪的行為令她感到奇怪，因此起床開了燈，往嚕嚕咪的方向一看，馬上嚇到驚惶失色！原來嚕嚕咪是有事想告訴她！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟貓咪嚕嚕咪想向媽媽表達什麼呢？事後，媽媽還大讚嚕嚕咪！

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媽媽表示被吵後，已即時把妹妹抱回到她的小床裏，但嚕嚕咪還是一臉不放心的樣子，緊跟着妹妹，並趴到她的小床旁陪她睡 。直到天亮了，嚕嚕咪才肯離開。就連媽媽也不敢相信，「以前我看別人家的發生類似的神奇事都好羨慕，沒想到原來我家也有這樣的寶貝保護我的女兒！」

網民看到嚕嚕咪這麼愛護小主人的行為，感到很是暖心。「咪是家裡的守護神」、「為什麼我們家的貓不會，只會爆打我女鵝」、「好感人，暖心」、「大貓有大愛！好棒棒」、「好棒！我家的小孩都很恐怖，貓都怕他們」、「為何我家的貓只會睡！」

▼▼同場加映：日本京都有一位飼主在社交平台曬出自家虎斑貓「Arai」飼養一年前後對比照，照片可見原本擁有小V臉的虎斑貓驚變包包臉，雙下巴溢出令脖子完全消失，一眾網民不禁懷疑小貓咪是不是被調包！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有貓主早前表示，家中雄性唐貓「大頭」已經10個月大，但仍然未有蛋蛋，主人一直以為貓咪是發育不全，患有隱睪症，非常擔心，每天都問貓咪「蛋蛋什麼時候才會長出來」，但日前貓主才獲義工告知背後真相，令她非常崩潰？



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