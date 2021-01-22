比熊犬│潔癖汪玩具沾到大便傷心流淚　洗淨仍嫌棄媽終出絕招擺平

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-22 08:05

如果寵物有潔癖，你會怎樣做？ 台灣有狗主在社交平台表示，家中比熊犬「Domi」一直有潔癖，早前牠自己玩耍時，不慎將最心愛的玩具波波推到大便上，狗狗非常無助，立即向主人求救。媽媽隨即將波波拿去清洗，誰知狗狗還是不滿意，最終媽媽要出動這招，才收服潔癖狗。

比熊犬Domi樣子可愛，性格親人。（受訪者提供）

狗主田中榛接受《香港01》訪問時表示，Domi現時大約一歲，性格是天不怕地不怕，但從小就有潔癖：「牠最怕的就是便便，只要便便黏在屁股上，Domi就會尖叫亂跑，立即躲起來，直到我幫牠清潔乾淨，牠才會回復正常。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前Domi不小心將最愛的玩具波波推到便便上，牠即時向媽媽求救。媽媽見狀後將波波洗乾淨，再交給愛犬。誰料牠仍然覺得波波非常骯髒，並發出聲音抗議。媽媽無奈表示：「我當時才知道牠是超級無敵潔癖，我還以為將波波洗過就可以了，沒想到牠的反應還是那麼大。」

之後她再拿了寵物除臭劑重新噴波波一次，結果Domi還是不滿，最終媽媽竟然要出動這招，才能令愛犬收貨！

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網民看到圖片後，紛紛指「它已經不是原本的那個它了」、「趕快買顆新的給人家」、「寶寶內心受傷了，但寶寶不說」、「對不起！我笑的太大聲了」、「到底要不要買顆新的給我啦」、「有潔癖的毛孩，應該有陰影了」、「好糾結的聲音」、「第一次看到有潔癖的寶貝」、「好會表達，麻麻再買10顆送牠啦」。

同場加映：唐狗歐力夠早前無法出門上廁所的趣事！

台灣早前連續下雨，唐狗「歐力夠」無法外出上廁所，令媽媽非常煩惱。於是媽媽靈機一觸，到百貨用品店花55元自製尿尿神器，解決多日的煩惱，更令網民不禁讚嘆「這招太強」！

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▼▼▼台灣有狗主日前表示，最近連續多日下雨，所以一直無法帶狗狗出門散步。誰知有一天狗狗在家中上廁所後，想出一個超聰明的方法，來向媽媽抗議，表示自己想出門，嚇了主人一跳！▼▼▼

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▼▼▼早前媽媽帶洛威拿「慢慢」外出，誰知牠不小心踩到其他狗狗的大便，媽媽忍不住罵了慢慢幾句，慢慢疑似感到受委屈，竟然瞬間露出超無辜神情，令媽媽哭笑不得！▼▼▼

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