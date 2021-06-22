比熊犬｜棉花糖狗洗澡背影變雪人　一轉身網民全尖叫：太可愛

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-22 08:00

可愛就是無敵，遇上這麼迷人的狗狗，怎會有人不喜歡！ 這隻來自韓國的純白色比熊犬叫Toto，是位5歲大的小男生！媽媽時常悉心照顧牠，又常替牠修毛，令牠擁有圓滾滾的外表，相當可愛。由於Toto喜歡洗澡，因此媽媽常替牠拍下美美的出浴照！網民看到Toto背影時，覺得牠根本就是小雪人，白皚皚、圓頭圓腦的樣子，叫人超期待看到正面！

這不是雪人嗎？（ig@toto_ddung_ee）

早前，有韓國網民在IG上，分享了狗狗出浴背影畫面，隨即引來大批網民回應，要求看到正面照。原來，網民看到的是一個無論麼用水沖洗，也沒有融掉的可愛雪人背影。當然，大家都知這是比熊犬Toto，但牠背影實在太似雪人了，令人很期待看到牠的真面目。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟比熊犬Toto有多可愛？為何牠每次有新相片或影片分享，都會成為熱門話題？

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這是隻可愛得令網民捨不得讓牠融化的小雪人！只見主人慢慢拿起花曬頭，正要用水沖洗牠時，大家都有點心，這樣沖下去，小雪人就會融化了！

網民認為比熊犬Toto實在太適合扮雪人了，「我也會這樣做欸！」、「頭大身體小也太可愛！」、「汪：媽媽別玩了，快點洗好吧！」、「汪汪表示心很累......頭很大」、「家裏很缺雪啊～」、「看了不只會涼、心情還會變好！」

▼▼▼同場加映：近日台灣有狗主在社交平台分享，自家比熊犬「Nike」三年前後的成長對比照，狗狗以前患皮膚病時，全身嚴重紅腫被拋棄，流落收容所。新主人見到後，心生憐憫決定領養，她一直悉心照顧Nike，現時牠已經脫胎換骨，成功翻身做狗界姜濤！▼▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，Nike大翻身後，「型英帥靚正」的樣子！▾▾▾

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點擊連結看全文：比熊犬全身紅腫起粒粒被拋棄 領養3年後終極大翻身變成狗界姜濤

▼▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中比熊犬「Domi」一直有潔癖，早前牠自己玩耍時，不慎將最心愛的玩具波波推到大便上，狗狗非常無助，立即向主人求救。媽媽隨即將波波拿去清洗，誰知狗狗還是不滿意，最終媽媽要出動這招，才收服潔癖狗。▼▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽最終用了什麼招數？▾▾▾

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▼▼▼這天媽媽剛回到家中，卻看到櫃子翻倒地上，衣服還亂七八糟的像是被人翻過。但當媽媽在衣櫃暗角處找到比熊犬時，她便明白了一切。▼▼▼