唐貓｜73歲婆婆曾說貓狗是畜生　這天媽媽見溫馨一幕嚇呆

世間上最能打破彼此之間的隔膜，就是愛。

台灣有網民在社交平台表示，幾年前她離婚後，帶著一狗五貓搬回娘家，起初她擔心一向認為貓狗是畜生的婆婆會不滿毛孩，誰知他們回家後，婆婆竟然選擇默默接受牠們，這天她見到眼前溫馨一幕，簡直嚇呆。



陳凱莉多年來，拯救了不少貓狗。（受訪者提供）

網民陳凱莉接受《香港01》訪問時表示，家中的毛孩都是她在街上救回來，一直都視牠們為子女。早前她離婚後，婆婆邀請她搬回家中：「她已經73歲了，其實這個年代的人，幾乎是不會太疼毛孩子，只會覺得牠們是畜生，尤其是貓，更是不喜歡，總覺得很陰，很恐怖之類的！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當時媽媽不想造成婆婆的困擾，想在附近租房子就好，但婆婆不想她浪費金錢，最後她只好聽從。兩個月後，婆婆深知媽媽工作繁忙，擔心她過於操勞，偷偷地破例帶狗狗散步，婆婆彷彿接受了毛孩們。之後媽媽這天看見眼前的溫馨一幕，不禁嚇呆……

▾▾▾點擊圖片放大看，媽媽究竟看見什麼溫馨一幕？▾▾▾

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網民看到婆婆對毛孩的改變後，紛紛感動表示「人美心更美的偉大媽媽」、「冬天冷陳媽媽還會織衣服給他們穿，手好巧」、「這真的很感人，我眼眶含淚了」、「您很幸福有如此有愛的母親，媽媽也很幸福有如此惜福感恩的女兒，祝福妳們」、「一篇充滿愛及感動的文章！由衷的祝福您們」、「好感動！媽媽愛屋及烏」。

▼ ▼ 同場加映：台灣一位貓主在社交平台表示，早前她跟愛貓「Momo」搬回外婆家居住，但外婆非常討厭動物，曾揚言如果孫女帶貓回去，就會捉牠去放生。所以她時常會看監視器，觀察外婆的一舉一動，這天她竟然在監視器，看到驚人一幕，完全嚇呆！▼ ▼



點擊圖片放大看，究竟Momo回外婆家後，遇到什麼驚人事情？



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台灣網民蕭小姐，近日在社交群組裏，分享了她把一隻患有口炎的貓咪帶回家，在半個多月後便為她送上6大驚喜包作為報恩。雖然這貓咪患有口炎，下顎幾乎已沒有牙齒，但牠很是乖巧，沒挑食甚至可以讓你替牠剪指甲，因此蕭小姐盛讚這是天使浪浪。



點擊圖片放大看，這隻天使浪浪貓咪，為媽媽送上什麼大禮呢？

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