唐貓｜病貓怕看獸醫秒躲進紙箱　爸出「終極絕招」輕鬆帶到醫院

喵星人不喜歡外出，每次帶牠看獸醫時總像打仗般。不過，日本這個貓奴的做法，或許能給你一點啟示。

日本貓奴徳澤泰明先生，近日分享了他帶貓咪去看獸醫的經歷。他的貓咪跟普遍的貓咪一樣，同樣都不喜歡外出，所以當他將外出籠拿出來時，貓咪便鑽到紙箱裏不肯出來。不過，貓奴很快便想到方法，成功將貓咪帶去看獸醫。



啡貓表示：最討厭看醫生了！（twitter@thisistokuzawat）

日本貓奴徳澤泰明先生，這天留意到愛貓身體有點不妥，想要帶牠去看獸醫檢查身體。沒想到他剛把外出籠拿出來，貓咪已急急逃去，牠似乎已經識穿貓奴拿籠子，就是要帶牠去看獸醫的計劃。

貓咪以為躲到紙箱裏，貓奴便奈牠沒何。結果，貓奴想出了簡單妙招，就成功帶牠去看醫生了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟貓奴如何成功將躲到紙箱裏的貓咪帶去看獸醫呢？

+ 21

當獸醫檢查完後，貓咪竟然乖乖走進寵物外出袋裏，這次回家不用紙箱了！照片曝光後逗得網民大笑起來，喵星人果然是不一樣！「看牠那副臭臉，爸爸要開罐罐賠罪了」、「明明是為貓咪好，怎麼喵星人卻怪責起爸爸」、「如果來回都是用紙箱，一定會引來圍觀」、「喵星人表示，紙箱計劃大失敗！」

▼▼同場加映：台灣前親子台主持人陳嘉行日前在社交網站表示，近來每天起床都感到胸口都悶悶，卻始終苦找不到原因。然而，他這天拍下一張床照，意外地揭開了真相，令一眾網民紛紛笑瘋，原來一切的罪魁禍首都是……▼▼



▾▾點擊圖片放大看：這位造成胸口悶的罪魁禍首是誰吧！▾▾

+ 19

點擊連結看全文：貓主每天起床胸口悶原因不明 半夜床照曝光 網民笑到流淚

▼▼同場加映：台灣有網民在社交平台表示有一隻挪威森林貓「慕夏」突然在半夜闖入她家，並大搖大擺地在她家中的貓砂盆解放及吃了三個罐頭，之後更在屋內四圍巡視、向她討抱兼霸睡床。網民整晚不停服侍巨貓，同時持續在群組更新過十小時的勞役過程，她的厭世愛睏樣更令網民笑瘋！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，網民如何被慕夏勞役十小時？▾▾▾

+ 40

點擊連結看全文：挪威森林貓半夜擅闖民居討抱兼霸床 厭世網民披露十小時勞役過程