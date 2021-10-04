林夏薇15億山頂豪宅曝光　邊境牧羊犬、哥基犬天台露營歎維港靚景

藝人林夏薇是圈中出名愛狗之人，她經常在社交平台分享，與三隻愛犬在市值約15億的山頂豪宅的奢華生活。日前（10月1日）林夏薇在Instagram貼出在豪宅天台露營的照片，可見狗狗們陪著林夏薇，一起欣賞維港靚景，非常寫意。



狗狗們陪著林夏薇，欣賞維港靚景。（IG@rosinalam）

林夏薇養有三隻狗狗，分別是邊境牧羊犬「木耳」、哥基犬「菠蘿」及秋田犬「金豬」。十歲的金豬性格乖巧，最得林夏薇歡心，早前牠患上腫瘤，令林夏薇擔心不已，幸好愛犬最後成功康復，令她放下心頭大石。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

林夏薇在2015年嫁給金融才俊莫贊生後，便搬往山頂豪宅居住。由於疫情關係，她留在家中的時間多了，加上她常分享家中做運動，以及與狗狗互動的相片，令豪宅愛巢曝光。日前她更分享與愛犬們在超大天台紮營，木耳更獨霸帳篷，而菠蘿則陪著林夏薇，齊齊欣賞維港靚景的照片，再次令豪宅環境曝光！

【點擊圖片放大看，林夏薇山頂豪宅有多華貴，以及她與愛犬的互動】



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【早前林夏薇親自動手替家中愛犬洗澡，更吸引到黃翠如、陳自瑤留言表示，希望她能幫她們家中狗狗洗澡呢！】



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林夏薇在豪宅天台露營的照片，令不少藝人都非常羨慕，洪永城更留言表示「終於買咗，借嚟打卡吓呀。」，而蔣家旻則指狗狗們好開心。

同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。



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同場加映：商台DJ少爺占原來是DJ界的隱形富豪！他不單踩過界主持電視節目、拍攝廣告，還舉辦棟篤笑、演唱會，密密搵銀買「磚頭」，多年來先後購入多個物業。2018年，少爺占以近3千4百萬元購入西貢傲瀧面積逾1千8百呎高層單位自住。



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