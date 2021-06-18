黎姿西半山市值11億豪宅曝光　貴婦狗享超靚山景　巨型客廳任跑

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-18 17:00

現年49歲的靚媽黎姿（現名：黎珈而）淡出娛樂圈之後，事業家庭兩得意。雖然已經是三女之母，亦是上市公司的CEO，但去年十月她仍決定為家庭增添第4位新成員，就是貴婦狗「Ruby」！黎姿更經常在社交平台拍片分享日常生活，可見Ruby在市值11億豪宅的巨廳四圍放電，令網民非常羨慕！

Ruby是黎姿的掌上明珠。（Facebook@Gigi 黎姿）

黎姿一直是圈中的凍齡女神，2008年與富商馬廷強結婚後，誕下三名女兒，據知黎姿一家現時住在老公於2007年花3億港元買下的西半山豪宅，兩人結婚多年非常恩愛，不時在社交平台「放閃」，一家五口相當幸福。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

生活極度忙碌的黎姿，在去年更成為狗奴，為家庭增添第4位新成員：貴婦狗Ruby。牠乖巧可愛，除了得到CEO黎姿的悉心照顧，親自為牠洗澡之外，更可以在巨型客廳任跑，兼出海遊船河，可見牠深受黎姿寵愛！

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▾▾▾點擊圖片放大看，早前黎姿大方分享扮靚心得，家居內裝卻意外成焦點的畫面！▾▾▾

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對於事業家庭兩得意，女強人黎姿曾大方分享，與老公的婚姻之道在於「真」，要學懂接受最真的對方，欣賞對方的優點，也要包容大家的不足，互相扶持。

同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。

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同場加映：商台DJ少爺占原來是DJ界的隱形富豪！他不單踩過界主持電視節目、拍攝廣告，還舉辦棟篤笑、演唱會，密密搵銀買「磚頭」，多年來先後購入多個物業。2018年，少爺占以近3千4百萬元購入西貢傲瀧面積逾1千8百呎高層單位自住。

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