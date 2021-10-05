魔天使｜狗狗跟媽媽出門購買意外走失　7年後媽接陌生來電秒淚崩

狗狗不懂說人話，替牠們植入晶片，這會是在牠們走失時最可靠的依據。

這宗走失愛犬的故事，來自美國佛羅里達州的Brigitte Bourgoignie所分享出來。Bourgoignie表示，在7年前她帶着7歲大的魔天使犬Sissi去買東西，沒想到卻走失了，從此音訊全無。直到今年9月尾，Bourgoignie收到一通電話，令她頓時眼淚滿臉。



Bourgoignie從沒想過，可以與狗狗重遇。（Brigitte Bourgoignie）

現年65歲的Brigitte Bourgoignie向傳媒表示，自從7年前愛犬Sissi走失，並遍尋無果時，她在心底裏已打定輸數，再也沒法找回愛犬了。Bourgoignie指在2014年時，她帶着當時已7歲的魔天使犬Sissi去買東西，沒想到牠卻突然跑走了。

Bourgoignie花了好幾個月時間，用盡一切方法，搜查家裏每一個角落，向鄰居逐家逐戶打聽，更在路邊張貼街招告示，但始終沒有狗狗Sissi的消息。「我心裏已作了最壞打算，我想牠是沒法活下來了，因為牠實在太嬌小脆弱了。」

沒想到在7年後，Bourgoignie收到一通來自1200公里外的電話，並提起一個她既熟悉又陌生的名字。Sissi的樣子與聲音，一瞬間在她腦裏再次縈迴，令她禁不住哭了出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Bourgoignie 表示，她實在不知道Sissi是怎麼從佛羅里達州走到密西西比州的，也不知道牠在過去這７年裏做了什麼。只是，當她與Sissi重逢後，便安排好接下來的所有時間，都會陪伴Sissi身旁。

Bourgoignie本身是一位兒童讀物的作者，「我想寫一本與Sissi有關的書，向孩子們解釋，當你失去所愛的人時，心底仍要抱着希望，以及積極的一面。奇蹟，是隨時可能發生的。」

另外，Bourgoignie在接受訪問時表示，由於她本身來自法國，因此一直以來她與Sissi交談時都是用法語，但Sissi在美國流浪了7年，她打趣地表示，很想知道現在的Sissi是否已能聽懂英語！「我希望牠能一直伴在我身旁，再活多五年可以嗎？」

▼▼同場加映：韓國有居民經常看到一隻狗狗穿梭在街道上，牠後腿被火嚴重燒傷，走路時總是一拐一拐。到了晚上狗狗又會回到被大火燒毀的家徹夜吠叫，原來一切只為了和伯伯再次重逢……▼▼



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▼▼同場加映：土耳其有位狗主突然感到身體不適，幸好及時被救護車送到醫院。眼見爸突然不適被送走，他飼養的狗狗感到非常擔心，於是一直追著救護車，追到醫院門外。從那天開始，牠就一復一日做出超窩心的行為，直至爸平安回家。▼▼



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