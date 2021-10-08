德國牧羊犬｜搜爆犬退休後悶悶不樂　爸想出一個遊戲助牠重現笑容

狗狗的嗅覺靈敏，所以時常會被培訓成工作犬，用嗅覺幫忙在災難現場搜索出傷者，或是在機場搜索出毒品、爆炸品等等。

外國有隻德國牧羊犬便專門幫忙搜爆炸品，由於牠已經年屆退休年齡，於是安排牠退役，並幫牠找到一位好爸爸收養。不過，牠好像不太滿意這種退休生活......



Ｄorka原本是一隻爆炸品搜查犬，不過現在退役了。（TikTok截圖：Dorkama）

德國牧羊犬Dorka，從小開始就被栽培成一隻「爆炸品搜查犬」，負責搜查爆炸品。由於牠已經年屆退休的年齡，所以便安排牠退役，並為牠物色到一位愛狗的男狗主。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這位新爸爸非常愛錫牠，但Dorka仍然整天愁眉不展，或者因突然失去工作，令Dorka感到不太習慣，情緒開始越來越低落。新爸爸為了讓Dorka打起精神，決定跟牠玩一個小遊戲。

▾▾▾點撃圖片放大：看爸爸跟Dorka玩什麼遊戲呢？▾▾▾

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每次跟Dorka玩這個小遊戲，牠的眼睛都會明亮起來，還會露出滿足的笑容，看來爸爸這招成功了！

其實有不少工作犬在退役後，都會出現類似的狀況，全因牠們在退休前，生活整天都緊張、忙碌，而且每天都有充足的運動量，退休後休息的時間變多，就容易感到鬱鬱不歡。所以飼主需要經常跟牠們玩遊戲，帶牠們散步放電，讓牠們能保持充足的運動量，避免牠們出現抑鬱的情況。

▼▼同場加映：這隻來自澳洲的德國牧羊犬叫Dante，牠曾經是一隻警犬，但現在已退役，並由Davey Rutherford所收養。Dante大半生都在協助警方緝毒，是隻稱職的警犬，但沒想到已退休的牠，對某些工作上用的鍵鍵字，仍是念念不忘。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟是哪3個字，令狗狗Dante如此緊張？▾▾▾



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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，她從監視器中看到日本銀狐犬「肉肉」拆家的畫面，當時狗狗從桌上叼了電視機的遙控器下來，正一臉享受地咬著，媽媽立即從監視器的麥克風叫出聲，欲阻止愛犬。誰知肉肉竟然挑釁主人，邊咬遙控器邊對著鏡頭笑，令媽媽非常崩潰，最後事件的結局更笑瘋網民。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，肉肉拆家的爆笑結局！▾▾▾



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▼▼同場加映：在台灣花蓮，網民澔澔錢在家裏養了44隻狗，每一隻都是撿回來，有着心酸的過去。最近，她便分享了其中一隻長得圓胖可愛的黑狗圓圓。雖然現在牠肥得像隻豬，但在5年前，牠曾遭人惡意丟到火爐裏燒，幾乎慘死。▼▼



【點擊圖片放大看，究竟現在的圓圓有多幸福多圓潤！】



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