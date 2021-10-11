金毛尋回犬｜孫女先斬後奏帶狗回家　潔癖嫲抱怨3天後劇情急轉彎

台灣有狗主表示，家中的嫲嫲一直有潔癖，兩年前她帶金毛尋回犬「Toby」回家時，不停被嫲嫲碎念，指寵物會掉毛，很麻煩等等。誰知三天後，劇情竟然急轉彎。



兩歲的Toby樣子可愛，深受一家人寵愛。（Facebook@Toby 托比）

狗主黃小默接受《香港01》訪問時表示，Toby性格溫馴，很有主見，散步時喜歡自己遛自己。Toby是個挑食鬼，以前媽媽都是買坊間的零食給愛犬，但為了狗狗的健康，媽媽現在會親自製作不同的零食，狗狗在她心中的地位，毋庸置疑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩年前，黃小默瞞著有潔癖的嫲嫲，先斬後奏帶Toby回家，那時牠只有兩個月大。當時嫲嫲不停說為什麼要養寵物，狗狗會掉很多毛，很麻煩，「她年輕的時候超級有潔癖，現在比較沒那麼嚴重，但她自己都不承認。」嫲嫲碎念了黃小默三天，之後奇蹟就突然發生！

▾▾▾點擊圖片放大看，Toby到家三天後，究竟發生什麼事情？▾▾▾

+ 34

黃小默提到，嫲嫲年輕時自己也有養過狗狗，雖然口裏說對寵物有潔癖，但其實心底裏是怕一旦再飼養寵物，就要面對生離死別，那種心酸的感覺不足為外人道。一家人希望Toby可以健健康康，繼續樂也融融。

▼▼同場加映：這隻逢水必跳的小金叫Bailey，今年才2歲多，是隻充滿活力的狗狗。這天，媽媽剛替牠洗完澡，本來只是打算去公園散個步。沒想到小狗看到積水便瘋了，堅持要衝進去玩耍打滾。結果，一隻兵馬犬就這樣出來了。▼▼



點擊圖片放大看，究竟小金Bailey做了什麼，讓氣在頭上的媽媽秒怒意全消

+ 22

點擊連結看全文：金毛尋回犬逢水必跳洗澡後跳入泥漿 下秒童真大爆發媽舉手投降

▼▼同場加映：這隻金毛尋回犬叫Fluffy，是個陽光男孩，現在才7個月大。最近，媽媽替牠添置了新家，牠趴在小窩裏露出了超開心的笑容！更帶着這份激動心情進入夢鄉。沒想到，半夜客廳傳來怪聲，姐姐前來竟發現小金Fluffy竟然連狗窩一起「倒豎葱」！▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟小金Fluffy發生了什麼事，明明前一刻還很開心，瞬間便露出生無可戀的哀怨樣子▼▼

+ 15

點擊連結看全文：金毛尋回犬新屋入伙笑到眼睛成一線 半夜「開心到彈起」出大糗