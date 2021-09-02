金毛尋回犬燦笑坐副駕以為去街　一聽是醫院　汪臉秒變焗燶菠蘿包

相信一說到大部分毛孩們的噩夢，看醫生這個詞總能排上首位！

台灣一名網友近日在社交網站上分享了一組照片，只見照片中的小金毛原本一臉燦笑地坐在私家車的副駕坐上，滿臉春風地期待著外出玩耍。然而，爸爸的一句「去給醫生看看你的腿喔」，把小金毛的心情由天堂掉下地獄，讓牠瞬間變臉成「焗燶菠蘿包」！



金毛尋回犬「多多」性格乖巧，平常都愛露出天使般的笑容。（受訪者提供）

媽媽龔小姐在接受《香港01》訪問時表示，金毛尋回犬「多多」性格非常乖巧、聽話，爸爸說什麼都能接受！而且多多的表情多多非常可愛，平常都是露出天使般的笑容，最愛被人稱讚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽說那天出外的時候是讓多多自己單獨坐副駕，因為牠之前坐後座的時候有吐過，前面有冷氣風量大，非常舒服。因此，多多開心地露出了燦笑，沒想到以為是外出玩耍的牠竟聽到爸爸帶來晴天霹靂的消息，令多多的表情瞬間變成「焗燶菠蘿包」！

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一眾網民看到多多的變臉絕技後，紛紛爆笑留言道「好可愛哦哈哈」、「多多的腿要盡快好起來喔！」、「這表情也變太快了吧！」、「好融化喔～」、「這堪稱表演級別的川式變臉，有震撼到我了XD」。

▼▼同場加映：這隻逢水必跳的小金叫Bailey，今年才2歲多，是隻充滿活力的狗狗。這天，媽媽剛替牠洗完澡，本來只是打算去公園散個步。沒想到小狗看到積水便瘋了，堅持要衝進去玩耍打滾。結果，一隻兵馬犬就這樣出來了。▼▼



點擊圖片放大看，究竟小金Bailey做了什麼，讓氣在頭上的媽媽秒怒意全消

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▼▼同場加映：這隻金毛尋回犬叫Fluffy，是個陽光男孩，現在才7個月大。最近，媽媽替牠添置了新家，牠趴在小窩裏露出了超開心的笑容！更帶着這份激動心情進入夢鄉。沒想到，半夜客廳傳來怪聲，姐姐前來竟發現小金Fluffy竟然連狗窩一起「倒豎葱」！▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟小金Fluffy發生了什麼事，明明前一刻還很開心，瞬間便露出生無可戀的哀怨樣子▼▼

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