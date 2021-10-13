拉布拉多｜患病退役搜救犬不想讓媽傷心　完成最後任務才閉眼離開

或許你不認識這隻搜救犬Lucy，但牠的一生真的為人類付出了許多。還好在牠最後的日子裏，有好媽媽相陪。幸福的日子雖然短暫，但牠活得精彩！Lucy深知媽媽愛牠，因此縱使受着痛苦便撐下去，直到一個時機，牠選擇了悄然離開。



Lucy：不用難過，我會活在大家的心裏。

這隻拉布拉多犬叫Lucy，曾經是隻搜救犬，在台灣屏東縣消防局工作。到了2021年時，牠已12歲，由於年邁加上身體機能老化等問題，牠退役並來到寵物行為訓練師Tina Wang的家。

本以為Lucy能從此過上幸福的退休生活，只可惜快樂的日子總是很短暫，牠來到Tina家才5個多月便因病去了彩虹橋。當時媽媽Tina知道牠時日無多，幾乎每時每刻都守在牠身旁。她明顯感受到Lucy是在硬撐，不願意合上眼睛。當媽媽為Lucy用視頻方式與好友一一道別後，Lucy也在媽媽沒有注意時，悄然離開了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟Lucy選擇了一個怎樣的時機，然後安詳地去了彩虹橋呢？

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雖然Tina與Lucy在台北相處的時光只有不到半年時間，但彼此間已建立起深厚的感情，她一直當Lucy如自己的孩子般照顧。看到Lucy如此痛苦，她內心也很不好受。「這五個月真的是用肝陪伴著Lucy ，五個月很短，但陪伴她的時間，感覺有五年那麼長！」現在的Lucy不痛了，可以「開心的做自己吧 ！」

▼▼同場加映：外國有隻德國牧羊犬便專門幫忙搜爆炸品，由於牠已經年屆退休年齡，於是安排牠退役，並幫牠找到一位好爸爸收養。不過，牠好像不太滿意這種退休生活......▼▼



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▼▼這隻導盲犬Quinby的故事，由現在收養牠的台灣家庭所分享出來。原來，媽媽與Quinby在8年前便結下了緣，當時Quinby曾寄養在她家接近兩年，讓牠接受訓練及社會化，然後才正式擔任導盲犬工作。沒想到，8年後Quinby退休，牠竟然能再回到寄養家庭生活，並從此成為一家人。▼▼



點擊圖片放大看，當Quinby知道牠有一個永遠的家時，牠的尾巴完全表露出心情！

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