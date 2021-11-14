日本｜主人打疫苗不舒服整天躺床　西伯利亞貓貼心行為讓他超感動

貓咪個性比較我行我素，但也會有體貼主人的一面。日本一隻貓咪在飼主因疫苗副作用而臥床時，把牠最喜歡的玩偶叼來陪伴，讓主人好感動。



日本一名飼主施打新冠肺炎疫苗，因副作用不舒服而一整天躺在床上，他養的1歲西伯利亞貓「ヤマネコ」看到主人的樣子和平常不同，似乎有點擔心，於是把牠最愛的雪橇犬玩偶叼過來，擺在主人身邊陪伴。每當主人翻身使玩偶掉落，ヤマネコ就會一再地把玩偶擺上，想給主人慰藉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾貓咪看到主人不舒服，竟然送上牠最愛的公仔，點撃圖片放大：看▾▾▾

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飼主談到ヤマネコ日常貼心的地方，牠平常很少叫也不太會到人身上，但當主人在沙發或桌前睡著，貓咪就可能跑來一邊叫一邊跳到身上試圖喚醒他，雖然有時搞不清楚是擔心他還是單純想玩，但這個動作也確實幫到飼主好多次。

主人指出這隻雪橇犬玩偶是ヤマネコ最喜歡的玩具，箱子裏還有其他的玩具，這隻是最常被「欽點」的。即使這個玩偶不會動，貓咪還是每天咬著它的脖子到處玩耍，也就是說這個玩具對ヤマネコ來說就像朋友一樣的存在。

▼▼同場加映：日本有貓主早前打疫苗後發燒，當她臥床休息時，家中的虎斑貓「朔太郎」非常擔心，下秒突然做出暖心舉動，媽媽將事件分享到社交平台，網民看到後，紛紛大讚貼心的朔太郎！▼▼



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台灣一名網民早前在兒子上學的時候發生了一件趣事，事源那天她在檢查老師寫的聯絡簿時，竟發現老師留下了「注意兄弟相處狀況」的信息，隔天一早更被當面再提一次。然而她聽到弟弟的告狀理由後，得悉事實真相的媽媽，只好默默地拿出一張照片化解誤會！



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