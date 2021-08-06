貓行為｜牠每天清晨四點弄醒你？4大理由你一定要知道

對於早上總是賴床起不來的人來說，有人願意負責叫你起床是件幸福的事，但如果每天定時叫你起床的是個「壞掉的貓鬧鐘」，例如鬧鐘清晨四點就會響，不但關不掉，而且除了喵喵大叫可能還會咬你，這可就令人相當困擾了。

文：Q小蓉／滔客



不論是小孩或是動物試圖用吵鬧達到目的時，許多人的做法都是完成他們想做的事，希望藉此讓他們安靜下來，但這麼做，以長期來看並不是個真正的好方法，那麼應該怎麼做才對呢？

▼貓咪叫醒你的原因、應對方法（按圖了解👇👇👇）

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先找出貓咪叫醒你的原因

貓咪之所以會半夜或清晨大叫或試圖弄醒你，常見的原因有以下四種：

1. 身體狀況有異樣

2. 肚子餓

3. 想找人陪玩

4. 就是想叫醒你



應對方法－禁止事項

假設排除「身體狀況有異樣」，其他不論是什麼原因，都絕對不能回應貓咪，否則就等於給予「正向加強」，也就是說，從此以後貓咪會認為只要吵鬧，你就會滿足牠的需求，因此以下行為絕對要忍住不能做：

- 拍拍或摸摸貓咪

- 起床陪牠玩或餵貓咪吃東西

- 處罰或大聲責罵



或許有人會認為處罰或責罵應該是負面的，怎麼會是「正向加強」呢？其實動物的邏輯是：我吵鬧→人類有反應→原來只要我一吵就有用→以後我想做什麼，只要吵鬧就能達成目的了。所以各位飼主，切記要忍耐！

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應對方法－可行的解決方式

首先必須先確認貓咪身體健康狀況是否有問題，尤其是從來不曾半夜吵鬧的貓咪突然出現這樣的舉動，建議觀察貓咪的身體、精神、排泄和進食等狀況，覺得有點怪怪的就先請獸醫檢查。

如果確定排除貓咪身體健康問題，只是因為牠的作息和飼主不同，半夜想玩或想起床活動，其實可以將牠的作息調整成和飼主一樣，因為貓咪並非是百分之百的夜行性動物，和飼主共同生活久了，很容易會和飼主有相同作息。其中最有效的方式就是利用食物進行訓練，建議不要二十四小時任食，半夜飼主睡覺時就不放食物。

如果貓咪容易肚子餓，半夜或清晨一定要吃東西，可以設定定時餵食器。以上方法只要你能嚴格遵守，大約兩周左右，貓咪鬧鐘就不會動不動半夜或清晨啟動了。

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