狗知識｜狗把嘴巴塞進主人的臭鞋裏　或許是想跟爸媽說「我愛你」

可能是養狗小夥伴共同的煩惱之一：不管給狗子買多少玩具，狗子最愛的，依舊是主人的臭鞋子！不僅愛啃鞋子，牠們還超喜歡把嘴巴塞到鞋裏，宛若一個鴨嘴獸——講真，這也太像了吧⋯⋯



嘴巴和鼻子一定要緊緊塞在鞋裏，才是「口罩」的標準戴法哦！堅毅又迷離的眼神，誰都別想搶走！不知道夢裏會不會和主人一起奔跑在大草地上？塞著一隻鞋，扒著一隻鞋，旁邊還有兩隻備用的。這就是狗生贏家嗎？

「啊！這上頭的味道，令狗沉醉！」有的狗子超愛爸比的鞋，尺碼大、更踏實。有的狗子則尤愛麻麻的小拖鞋，透氣更精緻…

▾▾▾狗狗喜歡咬主人鞋子，只是想說聲「我愛你」？點撃看原因！▾▾▾

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為什麼狗狗特別喜歡主人的鞋子？怎麼有點變態。但其實，這就是狗子表達愛意的獨特方式哦！

1. 狗狗對你的愛

狗狗的嗅覺很敏感，而鞋子是你的味道最濃郁的地方，這對狗狗來說是親切、熟悉的，特別是你不在家的時候，抱著鞋子就像你一直在身邊陪伴著牠！

2. 狗狗的佔有欲

還是因為狗狗愛你哦，所以喜歡把你的東西佔為己有，有時候還會出現把鞋子藏到自己窩裏或者房間其他角落。

3. 偏愛鞋子的材質

狗狗特別偏愛某些材質的鞋子，比如：皮鞋（溫暖的皮革味、柔軟有韌性的口感）、泡沫拖鞋（咬起來像棉花糖），對狗狗都有著巨大的引誘力！

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4. 狗狗換牙、長牙期

3至6月齡的小狗狗處於換牙期時，牙床會發癢，需要啃咬東西來緩解這種麻麻癢癢的感覺，同時幫助乳齒盡快掉落、恆齒長出！可以給牠多準備一些咬咬膠，轉移注意力！

5. 吸引你的關注

如果狗狗有分離焦慮，會選擇不斷破壞東西來吸引你的注意，哪怕換來一頓暴揍，就像小孩子一樣，歸根結底是我們陪伴牠的時間太少啦。

6. 缺少微量元素

不止是咬鞋子，狗狗很可能還會把鞋子碎片、鞋帶等異物吞下，這種情況有可能是因為得了異食癖，需要及時給牠補充一些微量元素哦！

說到底，不管是出於什麼原因，至少都證明狗子對主人（的鞋）深沉的愛！畢竟除了牠們，也沒有人會願意抱著你的臭鞋子睡得如此香甜啦！

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