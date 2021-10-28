狗狗護食，讓很多主人心碎又苦惱的壞習慣！作為牠的主人，食物不能碰，玩具不能搶，甚至有的連食盆都不能靠近。

明明這些都是我買的，所有權都是我的！但在狗的邏輯裏面，可沒有錢買東西的概念！那該怎麼辦？難道我要學習祖先，露出胸肌、邊錘邊發出奇怪的吼聲，用野性制服狗性？等等，沒人想看你的胸肌，狗也不想。看我一層一層剝開狗護食的原因，你就知道怎麼應付了！



狗狗保護食物是天性

事實上，自然界所有生物都對食物是渴求的。生存在自然界，食物是極其稀缺的資源，是必須通過努力、有時還要拼命獲得的生存基本。狗本身就是有明顯領地意識的動物，想保護自己的食物是正常的。

當狗狗成為寵物的時候，牠基因裏護食不會因此消失。如果小時候沒有糾正，小狗很容易變成嚴重的護食行為。但如果我們希望一隻狗狗不護食，是在磨滅牠的天性！

要保護的可不止狗糧

多數寵物狗都是以狗糧為主。但是護食行為被激發甚至強化，狗需要保護的「食物」範圍就會不斷延展開。零食、磨牙棒任何我們給狗狗吃的其他東西，牠都會認為是自己的食物，需要保護；咬膠、玩具，任何牠經常會叼在嘴裏的物品，牠都認為是自己的「獵物」，需要保護；我們不小心跌落的紙巾、垃圾、餐桌上的雞翅膀，只要被牠搶先一步搶到嘴巴裏面，都是牠的戰利品，需要保護。主人從旁邊走過，就是要來搶我的食物，需要保護。

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犬界的食物所有權邏輯

巨小萌曾經跟大家介紹過，狗群和狼群都有一個相似的食物所有權邏輯——食物在誰的嘴裏就是誰的，和所在的群體地位沒有關係。不會因為我是一隻弱雞的小跟班，你作為老大就可以直接過來搶我嘴巴裏的食物。

但是如果食物並不在誰的嘴巴裏，那麼就要按地位關係來決定能不能吃！老大吃過了，小弟才能吃。如果小弟在老大進食的時候過來想分一杯羹，老大會給牠一個呲牙低吼，懂事的都會走開，不然連你一起變成盤中餐。

當我們和狗狗共處一室時，我們在狗狗眼中也是同類，大長腿同類！如果食物已經在牠的嘴巴裏，我們刻意搶走牠的食物，那是違背犬界法則的；如果食物不在牠嘴巴裏，但日常生活中狗把你視為小跟班，那麼在牠吃飯的時候你去搶、或者僅僅是靠近，都是以下犯上。

皇帝吃飯的時候，哪個公公可以直接去拿御食！狗狗自然就會發出低鳴、咆哮、威脅甚至撕咬，直接與主人發生衝突，以懲罰「你這只不懂規矩的壞狗」。

狗狗護食，主人錯更多

1、主人和狗狗的地位錯了

如果主人在家與狗狗相處的時候，大部分都是溺愛、沒有規則和界線，那麼狗狗自然就會認為主人地位低。我想要零食玩具你都給，沙發牀上都是我的地盤。

只要牠吃飯時，主人走近都會展現出護食的狀態。只要有幾次，狗狗發現牠一吼一咬，你們就會退縮，這種好方法為什麼不用呢！別忘了狗對某種情況的條件反射，吼咬→退縮→吃東西，吃東西這項自我獎勵，不斷訓練狗狗加深護食的反應。這種習慣形成了，就會逐漸變成「任何人靠近」都不行。

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2、主人手多多

如果狗狗吃飯時，我們經過牠不會有反應，但是在牠吃得正香的時候，我們無緣無故搶走牠嘴巴裏的食物，這只能說是主人手賤了。想象一下你和另一半在吃大餐慶祝紀念日，一個服務員過來一聲不吭，收走你的牛扒，是不是想削他？沒有必要的情況下，別貿貿然搶走一隻狗嘴巴裏的食物。

3、缺乏思考的應激反應

一家人在吃飯，不小心把尖鋭的骨頭跌落地上，狗狗飛速從上去叼進嘴裏，然後主人驚叫一聲立馬伸手去搶。主人的動作是出於擔心，怕骨頭刺傷狗狗腸胃而進行的應激反應。但是對狗狗而言，你的驚叫代表興奮和驚嚇、你的行動代表搶奪和佔有。牠會立即做出本能的保護反應，搶奪食物離開或者攻擊伸過來的手以保護食物。

人通過學習用手處理大部分事務，而狗多用嘴處理事情。所以你在被咬之後，還在暴怒這狗居然咬我，在狗眼裏這並不是什麼大不了的事情。

4、錯誤的操作方式

當主人發現自己心愛的狗狗，居然不認主直接咬，內心就不淡定了。於是用自己認為有效的方式開始「糾正」。例如，刻意在牠吃東西的時候靠近，還慫慫地戴上厚手套。又或者突然間抽走牠嘴巴下面的飯盆，攻其無備。

但最終都以失敗告終，多數情況是主人被警告後就縮手。你的每一次退縮都是狗狗的勝利，每一次牠的勝利都會更強化、堅定牠護食的信心和習慣，情況只會越來越糟糕。

不斷打擾狗吃飯能搶食脱敏？誰說的賠我手！只會適得其反，增加狗狗的敵意，也激起牠對所有物的保護慾望。

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訓練方法：給予總比掠奪好

解決這個潛在問題更好的方法，是讓小狗明白人類伸出雙手，是表示給予而不是掠奪。讓牠學會相信人類，並且願意讓對方接近牠的所有物。這樣就可以糾正小狗過度防衛的習慣，並且消除牠潛在的攻擊傾向。如果小狗已經有展現出護食的習慣，可以用狗咬膠進行訓練糾正。

1、拿走狗狗不感興趣的玩具

首先給幾個狗咬膠讓牠咀嚼，等牠咬到興趣寥寥時，走到小狗面前，拿走牠最不喜歡玩的那個咬膠。不停嘗試，直到牠一點也不介意你拿走狗咬膠。

2、拿走狗狗感興趣的玩具

當小狗玩了一會兒狗咬膠後，用牠喜歡吃的零食（例如雞肉乾）來接近牠。讓小狗看見你手中的零食，當牠聚精會神在手中的小零食時，用另一隻手拿起牠之前最感興趣的咬膠。

3、把零食給小狗

然後把咬膠還給小狗繼續咀嚼，小狗會覺得「向牠伸手 = 給予」，而不是掠奪，沒有必要對咬膠有太大佔有慾。

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4、從咬膠訓練，逐步升級到食盤訓練

當小狗吃晚餐時，走到牠身旁，餵牠吃一些比晚餐更美味的食物。平時只吃狗糧，零食用來當訓練會事倍功半。當給牠第二塊時，先用手握住食物，再把手伸到牠的食盤裏，攤開手讓小狗吃掉你手中的食物。

5、在平時進食時重複以上練習

之後小狗會開始歡迎你在牠身旁，因為你會帶來更好吃的東西。在吃飯時看到你接近，就會開始搖尾巴，並且主動從食盤邊後退，讓你放更加美味的食物進去。此時可以偶爾移開食盤，給牠美味的零食，再把食盤移回原處。

6、讓狗狗吃飯時被撫摸

能完成第5步驟後，讓小狗在吃飯時習慣被撫摸。剛開始時先輕撫幾下，再慢慢增加次數和擴大範圍。讓小狗適應進食時有人在身邊，以後就算有人（可能是小孩）在牠在吃東西時，突然觸碰或者擁抱牠，也能避免反應過度。

但如果狗狗的護食情況過於嚴重，主人無法處理，建議還是找訓犬師幫忙糾正，以免狗狗的情況越來越嚴重。

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