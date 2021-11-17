狗狗冷知識｜狗狗抗拒擁抱原來想告訴主人：「我已經長大了」

了解過狗狗的都知道，像一些貴婦狗、比熊犬、松鼠狗等等犬種都是比較喜歡被人抱在手上的，有的狗狗愛撒嬌的甚至於走路走幾步都要跑到家長們前面讓家長們抱著走，特別可愛。那還有一些狗狗就不太喜歡被家長抱，這是什麼原因呢？



其實大部分狗狗是不喜歡人抱的，在狗狗剛出生時，不僅耳朵聽不見，眼睛也看不見，牠們唯一來認識世界的方法，就是靠觸摸。狗媽媽時常會用舌頭舔舔心愛的孩子們，主人也會時常抱抱小幼犬，讓牠們擁有安全感，也對這個新世界感到新鮮。但是長大之後的狗狗呢，有些就變得不喜歡被抱了，因為在狗狗的認知裏，擁抱是一種對方把身體壓在自己身上的動作，是支配牠們的一個動作，如果是主人的話，那麼狗狗願意被支配，如果是陌生人的話，那麼很多狗狗是不願意的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾狗狗長大就抗拒擁抱？原來是正常的生理現象，點撃圖片放大：看原因▾▾▾

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所以為了不讓自己表現屈服，一般而言，體型越大的狗狗越不願意被擁抱，反觀小型犬就很享受被主人捧在手掌心的感覺。當然，如果主人抱狗狗的方式不對時，很容易讓狗狗感覺不舒服，自然也會讓牠排斥擁抱。所以家裏的狗狗不喜歡被抱，是一種很正常的生理現象，跟每隻狗狗的性格有關係。

當然小型犬喜歡被人抱著的原因也是因為小型犬相對來說，會比較黏人一些，大型犬更偏向於獨立一點，所以對於擁抱來說就有點排斥。還有一種就是小型犬因為小的時候也被家長們抱習慣了，長大了也保持這個喜歡，至於大型犬嘛，小的時候抱抱還湊合，長大了真的抱不動呀。

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