狗狗冷知識｜撫摸、擁抱都是獎勵？寵主必學5個實用訓練方法

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-01-29 08:02

食物是大家最容易想到，也確實是絕大部分狗狗都喜歡的獎勵形式，對於狗狗這種吃貨而言絕對是不二之選。 但除此之外，其實還有很多種形式的獎勵，知道哪些做法對狗狗而言是獎勵非常重要。正確的獎勵可以鼓勵狗狗做出愈來愈好的表現，反之你把獎勵用在了牠做錯事的時候，那麼你就是鼓勵牠多做錯事。

食物和水都是獎勵

食物是獎勵，這個就無需囉嗦了。而吃得更少、更美味的零食，就是在食物裡面更高級別的獎勵。但是很多主人都會忽略了，其實水也是獎勵。

在自然界生存，食物和水都是需要去尋找、爭奪的稀缺資源，但是在人類社會生活的寵物狗則不需要尋找這些生存所需。大部分主人因為長時間上班，把一大盆的食物和水留下給狗狗，當生活太滋潤，這些本來屬於生存必需品的東西在牠們眼中就不再是獎勵了。

下回你可以試試，在牠跑完5公里之後，回家乖乖聽指令了再給牠一盆水，渴望的小眼神，會牢牢記住你給的這份大獎。

在自然界生存，食物和水都是需要去尋找、爭奪的稀缺資源，但是在人類社會生活的寵物狗則不需要尋找這些生存所需。（Marian Kroell/Unsplash）

玩具、玩耍是獎勵

具有吸引力的玩具，能讓狗狗看到的一刻馬上興奮雀躍起來，所以玩具理所當然是給狗狗的獎勵。但是有非常多的萌主們告訴我牠的狗狗玩兩下就不再愛牠的玩具了，那是因為你把這個珍貴的獎勵隨便扔了在地上7x24小時。

如果你給我放滿一屋子充氣娃娃，我也是沒有任何興趣的；但是如果你突然之間讓蒼井空出現在我房間，你猜會發生什麼？獎勵本來就應該不是隨意可以得到的，所以玩具平時要放起來，玩耍的機會也要牠懂得珍惜，這樣的獎勵才是最具吸引力的。

▼五種親近行為是獎勵（點擊下圖看清！👇👇👇）

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達成條件後的放鬆是獎勵

獎勵其實是相對「沒有獎勵」、和「懲罰」而言的一種存在。所以有時候，我們認為理所當然的東西，狗狗也會認為是獎勵。

吃飯後把狗狗關進了廁所，只要排便了，就放出來帶出去散步，這就是一種獎勵；讓工作犬背著背包跟你登山過後，把背包脫下讓牠好好休息，這就是一種獎勵；讓狗狗在炎熱的夏天和你一起走了3公里之後，你讓牠站到樹蔭底下，這就是一種獎勵。

了解什麼是獎勵對訓練狗狗非常重要

獎勵是由誰給予的，這是非常重要形成地位關係的過程。

如果獎勵是在家中能隨意獲取而不是由主人獎勵的，那麼狗狗就不覺得你是能掌控牠生命元素和生活品質的老大，你的地位自然不高；如果獎勵總是由家中的某個人給予的，當然狗狗對這個人就會更「狗腿」（刻意迎合某人喜好）。

獎勵是什麼情況下給予的，是讓狗狗形成正確行為反應的關鍵所在

狗狗做對了行為，你給予獎勵，狗狗做對了讓你更為高興的行為，你給予更高級別的獎勵，這都會讓狗狗一次次強化正確的行為。

狗狗做錯了行為，你以為要「安撫」牠，於是用撫摸、擁抱、溫柔說話來試圖讓牠平靜，等於對牠錯誤行為給予了獎勵，於是你發現牠變得愈來愈不聽話了。

搞懂什麼是獎勵，用正確的方式與狗狗相處，你就能擁有一隻乖巧的毛孩子。

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