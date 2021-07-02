唐狗｜開門驚見老公抱白滑女孩睡覺　媽FB求安慰網民：你才是小三

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-07-02 14:17

一不留神，自己的床位也要拱手相讓！ 台灣一名網民近日在社交網站上分享了一張照片，只見照片中原本屬於她的位置竟被擁有雪白胴體的「小三」所霸佔，而抱著這位小三的人正正就是她老公！她捉姦在床後，隨即在網上哭訴，卻被一眾網友取笑：「不被愛的人才是小三！」

（受訪者提供）

媽媽鄭小葉在接受《香港01》訪問時表示，那天她正打算入房睡覺的時候，沒想到一開門就看到他和小三「果果」相擁而眠的畫面，令她非常傻眼，哭笑不得地說「太誇張了，那是我老公耶！」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這位小三原來是唐狗「果果」，牠是個標準的爸寶，無論爸爸做什麼、去哪兒，牠都要黏在他身邊。不過孤掌難鳴，照片中爸爸也提供了自己的手臂給果果當枕頭，更霸氣地將牠攬入懷，看起來十分有愛！

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網友們紛紛笑瘋，並留言道：「小三妳可以退下了，不要一直偷拍老爺和夫人」、「這是姦情！所以印證了，捉姦要在床！」、「是真愛，你可以去別的地方打地舖不要吵了」、「又一個版主變小三了」、「通常小三都比較受寵」、「先躺先贏，媽媽去睡沙發哈哈」、「這就是真愛無誤！」、「汪：你的老公是偶的！」

▼▼同場加映：台灣一名網民在Facebook上分享了她回家把第三者當場抓包的故事。她那天下班回家，正打算打開房門好好休息。豈料甫進眼簾的，竟是第三者趁著她不在家中，默默爬到床上蹭著男友的情形。▼▼

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▼▼同場加映：台灣這位狗主在社交平台上載了一段影片，內容是女主人離開狗，狗狗竟然偷偷從桌下走出來，展開一連串「親熱」舉動，她在監視器看到這幕後，還立即爭風呷醋？▼▼

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