柴犬都會怕凍　冬天溫差大狗狗易生病　4大感冒病徵要留心

冬天對於我們人類來說是覺得非常冷的季節，只要溫度下了10度，小夥伴們的保暖內衣、羽絨服、保暖褲通通都拿出來了，而且室內還要開著暖氣，那身為狗狗的柴犬們，在這個寒冷的冬天會覺得冷嗎？



柴犬其實是比較能適應惡劣的環境，高密的抗寒能力還是比較強的，尤其是一些被毛比較厚的柴犬，甚至可以將零下10幾度的惡劣環境下生存，一般來說從室內零下20至40度柴犬都是可以忍受的，但是一個多月的柴犬，如果室溫在15度以下就需要對牠進行保暖了，因為那個時候的柴犬還沒有充分的披毛，所以說不能夠給牠充分的保暖。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但是需要注意的是柴犬雖然很厲害，但是柴犬也是會感冒的，如果是室內和室外溫差太大的話，柴犬如果一時間不適應就很容易出現感冒的情況，會表現為流鼻涕、咳嗽、食欲不振、精神頹廢等症狀，柴犬的常溫是比我們人體要高出幾度的，但是在發燒的時候他的體溫也會上升到40到多度以上，呼吸會變得快而短，每分鐘的呼吸次數達到40至60次左右，會出現全身顫抖，蜷縮身體的現象，所以說對於柴犬來說，最好的是讓牠預防柴犬感冒，避免牠所接觸的溫度變化太快，這樣的話你把柴犬就不會出現感冒的現象。但需要注意的是柴犬適合在攝氏25至28度左右生活，這是牠們最舒服的溫度。

大家也不要一味的覺得柴犬是不怎麼怕冷的，只是說比較能耐寒，但是生不生病就不知道了，所以該給柴犬保暖的措施還是要做的，要麼萬一生病了，可是就又傷財，又傷心咯。

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