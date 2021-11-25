狗狗行山有5大基本裝備　帶清水除飲用　緊急時還有「另類用途」

又到了秋高氣爽並且放長假的出遊好時節了，對於主人來說，放假當然是帶上自家的狗寶貝出遊的最佳時機了。



帶狗狗出遊固然開心，但是還是有很多注意事項需要主人注意的哦，下面就讓小編來告訴你如何高高興興出遊，平平安安而歸。

狗狗出遊記得帶好牽繩等疾病裝備！

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一、狗狗出遊基本裝備

1、帶牽引繩

狗狗到了戶外，那裏可就是牠的樂園，對於你的大呼小叫可能就不那麼理會了，牠撒賴起來，還真不好對付！

2、乾淨飲水

郊遊時，水可不僅僅是解渴。狗狗太興奮，可以讓狗降溫冷靜。狗狗打架時，主人可以猛地沖著兩隻狗狗的頭部大潑冷水

3、驅蟲噴霧劑

不被跳蚤蝨子蚊蟲騷擾。草叢的小蟲和蚊子會特別多，這個時候，一瓶驅蟲噴霧劑則是狗主人最好的幫手。

4、狗糧和零食

狗狗有時就像一個嬰兒一樣，隨時需要照顧，而在野外，對牠們的照顧更不可少，吃就更不能虧待牠們。

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帶狗狗坐車記得給狗狗帶上專用安全帶

二、帶狗狗出遊注意事項

1、 別讓狗狗坐副駕駛座

主人疼愛狗狗，也為了省事，所以行程中將狗狗放置在副駕駛的位置上，其實這樣是不科學的，因為沒有狗狗專用的安全帶，一旦急剎車會傷害到狗狗還會造成危險。

2、 別讓狗將頭探出車窗

狗狗喜歡將頭探出車窗外面吹風、看風景，但是外面有突發狀況會使狗狗產生應激反應，更有甚者，車速過快，狗狗體重過輕，車窗開太大，狗狗「飛」到窗外。

3、勿單獨留狗狗在車內

主人下車後，會認為處理事情會很快，或者由於有些場合不允許寵物出入，主人會把狗狗暫時鎖在車中。在日光的照射下，車內溫度會急劇升高，狗狗會有生命危險。

4、 狗狗遊泳別離開視線

有些狗狗酷愛遊泳，看到水就情不自禁，主人需要注意的是，盡量控制狗狗在短程範圍內，有海草纏繞、牽引繩纏繞、狗狗抽筋等情況能夠及時營救。

5、 別讓狗狗撿拾東西吃

很多悲劇因此而發生，因此教狗狗學會拒食是很重要的，如果狗狗尚未學會，主人則要時刻盯住，防止狗狗誤食，如：烤串簽子、骨頭、糞便、塑膠袋、不明食品、動物屍體等。

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帶狗狗出遊記得為牠們做好疾病的預防工作

三、狗狗出遊注意這些傷害

1、感染疾病

秋冬風大，溫差較大，體弱的狗狗對外界環境的變化缺乏足夠的調節能力，過分的運動造成狗狗疲勞，易感染疾病，尤其是呼吸道疾病。

2、防止胃病

為了讓狗狗不餓著，許多主人在出行前給牠吃很多食物，狗狗還未充分消化食物時就開始了「飯後運動」，不僅不利於食物的消化與吸收，由於胃內充滿食物，容易造成胃扭轉。

3、小心骨折

盡量避免讓犬在坡度較大的山路上奔跑。生活在城市中的伴侶犬，一般容易缺鈣和維他命D，造成骨質不夠硬。跳躍時容易造成四肢骨折的病例。

4、謹防過敏

由於不同個體的犬可能會對某些物質過敏，一旦發現犬突然出現皮膚紅疹、口眼腫脹、流口水等異常現象，可能是接觸過敏，備有少量抗過敏藥有時是必要的。

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