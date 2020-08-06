【狗行山】唐狗回家後狂打噴嚏　兩周後鼻孔夾出7cm可怕生物

帶狗狗到郊區散步回家後，真的要多替狗狗清潔，確保不會被細菌蟲蟻侵騷。 在台灣，早前家人帶着唐狗到山邊行山玩水，希望可讓狗狗降溫。怎料回家後，狗狗一直打噴嚏，在看過醫生吃過藥後情況也未有改善。最終，在狗狗入睡後，媽媽發現狗狗左側鼻孔裏有怪異物體探頭出來，實在太嚇人了！

Milky在上山玩水後回家後，便不停打噴嚏。（林筱芸）

最近天氣炎夏，在帶狗狗到郊區外出散步，遇到水源時，狗狗總會自自然然趨前飲用，但這可能會帶來潛在危險。最近，有台灣狗主分享家中狗狗，因行山玩水後出現不適，不斷打噴嚏，最終更在狗狗鼻腔裏，夾出了7 cm長可怕生物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看清楚，究竟狗狗鼻子裏有什麼東西，令全家大為驚恐】

在清除水蛭後，狗狗Milky打了好幾個噴嚏，然後便乖乖去睡了。其實還擔心仍有水蛭在狗狗鼻子裏，但暫無發現。媽媽在留言中補充說：「目前都沒發現（水蛭），這幾天還是會觀察症狀和鼻子的狀況的。」

補充一下，水蛭怕鹽沒錯，但當牠在吸血時，放鹽巴會讓牠肌肉劇烈收縮，可能導致胃內血液吐出，此時也可能讓水蛭體內的細菌一併污染到牠吸附的傷口造成蜂窩性組織炎，所以我們才會考慮直接移除水蛭避免後續產生的問題。

水蛭喜歡陰暗涼爽、潮濕的地方，狗狗的鼻腔條件剛好符合牠們的習性，另外，水蛭在吸血時，的確有機會把上一個宿主血液裏的病菌注入下一個宿主的組織中，因此要多加小心與防範，保護狗狗。

媽媽發文分享自己的經歷，是想提醒其他寵主，若家中狗狗常到戶外活動，要留意狗狗玩水時盡量避免口鼻沾到溪水泉水，真的想替狗狗降溫的話，可自備清水來噴灑在狗狗腹部和掌。