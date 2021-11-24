暹羅貓冬天天氣越凍、臉越黑　帶你揭開貓咪「黑臉」之謎

想必談起暹羅貓，大家對牠的印象就是「挖煤的」黑臉這麼一個印象，當然也是因為特殊的長相也很容易被很多家長記得，尤其是這張黑臉，捕獲了多少男男女女老老少少的心。但是很多家長也很疑惑，為什麼暹羅的黑臉在夏天就還好，為什麼一到冬天臉就黑的像煤一樣呢？



暹羅貓源自泰國，是目前國內人氣較高的一個貓咪品種，暹羅貓是著名的短毛貓，跟長毛的重點色布偶貓有點相似，以至於很多人分不清暹羅貓和重點色布偶貓，暹羅貓和重點色布偶貓都有一個非常顯著的特點，那就是隨著氣溫的下降，牠們身上的重點色色塊的顏色會越來越深，導致在天氣寒冷的季節，暹羅貓會變成完全的黑臉。那麼暹羅貓為什麼會變黑呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾貓咪的臉在冬天變得越來越黑，快要看不見牠了！點撃圖片放大：看原因▾▾▾

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暹羅貓之所以越來越黑的根本原因在於牠自身的TYR 基因發生了變異，讓控制其合成的酪氨酸也有了變化，讓牠們在天氣寒冷的時候會膚色越來越暗，也越來越黑了。所以這就讓暹羅貓有些地方黑，而其他的地方不黑，比如牠的臉和尾巴都因為酪氨酸酶的影響比較黑，其他的地方影響不大，所以其他的地方不太黑，而且只有天氣變冷的時候，牠們才會越來越黑。

不過暹羅貓的膚色變化並不會影響到身體，也不是什麼疾病，家長不需要擔心哦。所以這麼有特點的一隻暹羅貓你愛不愛呢？

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