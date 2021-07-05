瘦弱小唐貓外表激似小髒鼠　媽領養一年後竟變成仙氣暹羅貓？

撰文： 陳惠娜 最後更新日期： 2021-07-05 17:49

每隻流浪貓都值得被善待。 最近，台灣有貓主在社交平台晒出愛貓的對比照，可見小奶貓在三年前毛髮稀缺、非常瘦弱，酷似外星貓。不過，經過媽媽愛心灌溉後，已蛻變成一隻擁有藍眼睛，仙氣飄飄的小鮮肉。有網民還誤以為牠是泰國貴族「暹羅貓」！

認養前嚴重營養不良，體重不足兩kg（受訪者提供）

居住台灣高雄市的飼主黃郁寶在接受《香港01》的訪問時表示，貓咪「奇檬子」是她三年前領養的幼貓，當時的牠感染耳疥蟲，嚴重營養不良，4個月大體重卻不到2kg，毛髮十分稀疏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在媽媽用愛灌溉一年後，奇檬子完美蛻變，現在已經長胖到5.4kg！牠不僅擁有漂亮的藍眼睛、雪白的毛髮，還散發出一種仙氣感，巨大的差別讓許多網民看得著迷，還有網民誤以為牠是暹羅貓，直呼：「抽中大獎啦！」

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媽媽表示奇檬子超級乖、愛撒嬌，「是一隻性格好到爆的極品貓，從不破壞任何家具，對人類非常友善，任人抱都沒問題。」

媽媽把奇檬子的變化分享在社交平台後，網民看完紛紛留言，「希望最近收養的也可以跟你家的一樣美」、「謝謝你，這隻喵喵很幸運遇到你，才能照顧得這麼漂亮」、「被養的好仙！謝謝你給牠一個家」、「小外星貓變美貓了，打理照顧得好好，好幸福的貓貓！」、「是混到暹羅的貓咪！藍眼睛超漂亮！」

▼▼同場加映：台灣一名網民近日在馬路上開車的時候，竟看到前面有一團小小的毛球在亂走，她立刻向左扭軑避過，驚險橫生。她回頭一看，原來是一隻只有巴掌大的奶貓，為了貓咪的安全，她趕緊把牠帶到獸醫處診治。豈料僅過了四天，原本臉上全是分泌物的貓咪竟變成了判若兩貓的大美女！▼▼

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▼▼同場加映：在公公婆婆的眼中，永遠也會擔心孫子們吃不飽，穿不暖，有時不知不覺會過分寵溺。一頭虎斑貓被送到婆婆家暫住兩個月，體重急增兩公斤，身材大走樣，連其飼主也被嚇呆。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，一年前她在家門口撿到一隻流浪玳瑁幼貓「撿撿」，那時牠雙目失明，身體非常虛弱，獸醫更指牠差一點就要見閻羅王。誰知一年過去，撿撿現時已暴重至5公斤，充氣身型更反超家中的貓姐姐！▼▼

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