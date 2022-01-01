10歲唐狗把自己埋落葉堆中不願回家　媽解開謎團原來汪正辦這大事

常見飼主分享出去散步的狗狗不願回家的模樣，大多是耍賴坐躺在地上，而這隻狗狗卻把自己埋進周遭掉滿落葉的坑裡，只露出一個頭的模樣相當可愛。
一名飼主日前放10歲的公狗Leo（レオ）出去解放，上完廁所後Leo還想再玩一下不願進屋，主人索性就把牠放置在院子，幾分鐘後再去看看牠的情況，沒想到Leo居然把自己埋進一個坑裡，只有頸部以上的身體露在外面。可能是坑裡太舒適，Leo最後連頭都埋進去入睡了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗狗Leo像是快要被落葉活埋，原來牠留在院子裏正忙辦着大事呢！
+18
待在落葉堆裡的Leo凝視著遠方，配上周圍的紅葉以及夕陽西下的黃昏景色，看起來更顯哀愁。網友笑稱還想待在外面的Leo可能是太冷了，才躲到坑裡避寒，而且還有落葉當被子，看起來很溫暖的感覺。
飼主解釋那個坑的由來，是Leo為了排泄而挖的一個洞，接近排水溝的深度，主人白天把落葉掃過去蓋住洞口，所以才形成Leo被埋住的假象。
相關圖輯：狗狗凌晨五點到飯廳坐好等早餐 吃貨純真舉動背後藏洋蔥身世（點撃圖片放大看故事）▾▾▾
+13
相關閱讀：唐狗｜每天散步遇獨特花紋流浪狗 追問才得知牠「差一點被吊死」▾▾▾
+10
流浪狗媽媽分娩前跑到獸醫診所門外求助 狗爸爸人性舉動全場感動流浪狗｜放養小黃狗每天幫婆婆看門 這天屋外傳巨響她出入都想哭流浪狗主動幫忙看門口 怕狗媽決心收留 兩星期後報恩送8大驚喜暖男救流浪狗4年忽略愛犬 見牠蒼老一幕 他內疚：再陪十年好嗎羽毛球港隊謝影雪獎金捐流浪狗 大力推薦養唐狗 她極愛狗8件事
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】