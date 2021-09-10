流浪狗｜放養小黃狗每天幫婆婆看門　這天屋外傳巨響她出入都想哭

如果愛牠，請不要放養牠，直接給牠一個溫暖的家。

台灣網民John日前在facebook分享了流浪狗「胖胖」的故事。胖胖跟同伴本來在美術館附近的草地流浪，由一些好心人餵養著。後來，因為同伴相繼離開，胖胖就跟餵養牠的婆婆回家。這天，John原本是想探望胖胖，沒想到卻收到一個傷感的消息。



狗狗胖胖原本在美術館附近的草地流浪。（受訪者提供）

網民John日前在facebook分享了一個有關「浪浪胖胖」的故事。在兩個月前，流浪狗「胖胖」的好朋友「小白」過身，胖胖便跟著餵養牠的婆婆回家，從「流浪狗」升級為「放養狗」，每天等待婆婆出門餵牠、摸牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

John時常會去探望胖胖，帶肉乾給牠，順道幫牠清理身體、眼耳。這天傍晚，他打算去找胖胖，卻在婆婆的口中聽到一個噩耗⋯⋯相信從此婆婆每次出門、回家，都會帶著心酸的心情。

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「對於浪浪，每次見到都要當成是最後一天的相遇。」他在社交平台上跟大家分享了胖胖的故事，並感慨地留下這句話。不少網民看完之後，都不斷留言安慰他：「太傷心了⋯⋯不再痛痛了喔⋯⋯」、「謝謝婆婆給胖胖一個遮風避雨的地方」、「其實有人愛比活得久更重要，胖胖是幸福的」、「感覺得到婆婆很愛牠」、「至少在流浪的時間內遇到了婆婆疼愛牠」。隨後，他亦把胖胖的照片沖印給婆婆，成為給她最後的禮物。

▼▼同場加映：早前，生活在台灣宜蘭的網民Tina，留意到有隻流浪狗常到家門隨近避雨，起初以為是鄰居養的，所以沒有打擾。但發覺牠連續幾天都待在那裏，沒有離開回家的意思，就好像在幫她看門口一樣，於是她便帶了狗狗去獸醫診所檢查。不過獸醫沒有掃到晶片，但卻發現牠懷孕了，於是讓牠待在家裏休養。沒想到才幾天而已，這流浪黑狗竟然送上了8大驚喜作為報恩。▼▼



點擊圖片放大看，布布送上的8大驚喜，令Tina的生活起了什麼變化

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▼▼同場加映：外國有一隻充滿正義感的流浪狗，竟為了報答附近義工們對牠的照顧，每天在街上自發為居民作一暖心舉動。原本寂寂無聞的牠，漸漸地被當地的居民熟知，旅遊局更因此頒發好市民獎給牠！▼▼



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