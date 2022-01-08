狗狗半夜猛跳狂吠叫醒主人　異常舉動令全家避過一氧化碳中毒危機

美國男性哈伯特（Brad Harbert）12月13日在床上睡覺時，家中的狗狗蘿西 （Roxy）不停在他的床邊跳上跳下，直到哈伯特醒來才罷休。最後因為蘿西這一機警反應，讓哈伯特一家躲過一氧化碳中毒危機。



哈伯特醒來後聽到家中警報器響起，他從跳下床後確認不是煙霧警報，便抓起一氧化碳探測器，發現探測器鳴叫4次，確認房裡有一氧化碳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，狗狗蘿西 （Roxy）是如何立大功，拯救了全家避開一氧化碳中毒危機：

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哈伯特立刻召集兒子、父親和羅西，將他們帶到房外，並打電話向消防隊求援。消防隊在幾分鐘內趕赴現場，查看後發現哈伯特家電壁爐和燃氣壁爐裡無味但致命的一氧化碳外洩。

哈伯特慶幸自己有蘿西相伴：「蘿西那天晚上發現了問題，叫醒我時有點發抖，很擔心我們走出去（聞到一氧化碳）。 我非常非常高興養這隻狗。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，美國每年約有400人死於與火災無關的一氧化碳中毒。一氧化碳中毒症狀與流感症狀相似，會導致頭痛、暈眩、虛弱、胃部不適、嘔吐、胸痛和意識模糊。若人們大量吸進一氧化碳，可能會昏倒甚至死亡。

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