流浪狗｜廢棄後院撿到地拖狗　義工剃走7KG髒毛　驚見帥氣真身

你能看出來這是什麼東西嗎？毛髮混合著泥土和砂石，亂七八糟地糾纏在一起，結成了一個硬邦邦的球，好像30年沒清洗過的毛絨公仔……

如果告訴你，這是一隻狗，你敢相信嗎？



前不久，有人穿過一個廢棄的院子，在落葉堆裏不小心踢到這顆「球」，球還突然動了一下，把他嚇了一大跳，以為遇到了什麼怪物。當他和同伴小心翼翼彎下腰查看，竟然隱約聽到了沉重地喘息聲……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這顆球，是活的！

到底這團看起來髒無比的毛球，真身到底是什麼呢？（點撃圖片放大看）▾▾▾

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他們猜測這是狗，也只能是猜測，因為牠渾身都被厚重、髒亂的毛髮蓋住了，不管怎麼找，都看不到牠的鼻子和眼睛，甚至無法辨別哪邊是腦袋，哪邊是尾巴。

他們趕緊把牠送到了流浪動物救助站，志願醫生對牠進行了緊急診斷，發現狀況實在太糟糕，沒時間等牠恢復體力，決定立刻實施鎮靜麻醉，先剖開這顆「球」。

厚又硬的毛殼，簡直讓人無從下手，好幾名醫生和美容師一起上陣，用剪刀、毛髮軟化劑，解開打結的地方。用電推子，一點點推掉骯髒的毛髮，一層一層、一點一點，扒掉了外殼，就像在剃羊毛一樣。

除了厚硬的毛殼，牠的趾甲似乎也從來沒有打理過，黑黃彎曲，還以為是樹枝插進了腳掌，尾巴看起來好像也受了傷。

最終，志願者們花了4個多小時，剃掉了牠身上整整7公斤的髒污毛髮，這個「怪物」也終於露出了自己的「真面目」，是一條約9歲大的混血曲架犬！狗狗本身體重也就9公斤，等於牠一直背負著另一條狗……

救助站的醫生說，從醫這麼多年來，他從來沒有見過這麼可憐的小狗，牠至少被圈禁了3年以上，且從來沒有人照顧過牠，才有可能會變成這幅鬼樣子，他甚至無法想像，連嘴都看不見的狗狗，平時究竟是如何喝水吃飯的。

幸運的是，雖然牠的外表極其可怕，但堅固的「盔甲」也同時起到了保護作用：不僅身上沒什麼外傷，連寄生蟲都沒有，可能蟲子都沒想到這是活物吧？

因為牠剃下來的毛跟地毯一樣，志願者給牠起了個名字：「Pat the Mat」意思就是「拍拍地毯」，這也太可愛太有趣了吧？

本以為常年遭受虐待的阿拍，會害怕和人相處，但沒想到……完全沒有啊！不管是誰，只要對牠招招手，阿拍就會踩著快樂的小碎步飛奔過來，親暱地求抱抱、求摸摸，牠依舊全身心地愛著人類啊！

到現在，阿拍來到救助站已經一個多月啦，被剃光的毛髮長了出來，顏值up up，這前後對比，你敢相信是同一個「生物」？

每當波妹兒心情沮喪時，就會看看這些大變樣的小可愛們，雖然曾經被拋棄、被虐待，甚至對這個世界喪失了信任，但當牠們重新得到愛時，依舊如此可愛、活潑、健康！

所以，如果你也想擁有自己的寵物，不妨考慮「領養代替購買」，給無家可歸的牠們一個家，或者在力所能及的範圍內，多關心、照顧身邊的流浪動物，呼籲、傳播科學養寵的理念，讓這個社會對牠們的關注和認可，多一點、再多一點！

祝願全天下的小可愛都能得到愛！

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