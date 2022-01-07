英國短毛貓拍照時總是「興奮到模糊」看不清　真面目曝光萬人爭看

微博有名的網紅貓「猛豬豬與臭娜娜」在微博已經是小有名氣、擁有30萬人訂閱，牠們也有IG帳號「zuzu_and_nala」，人氣一樣高漲，有高達25萬人以上的訂閱。其中豬豬是米克斯、娜娜則是是英國短毛貓，比較常上鏡的是娜娜，豬豬因為常常在睡覺、不喜歡拍照所以不常入鏡。但娜娜爆紅的原因並不是因為牠長的超萌的外表，而是靠飼主擅長拍攝「可愛到模糊」的照片特別吸引人。



娜娜的飼主很擅長拍攝牠各種「瞬間照片」，每一張照片都各有特色，尤其是那種興奮到不行、突然張嘴睜大眼的照片特別讓人捧腹大笑，這些照片經過加工後就成了一張又一張的惡搞哏圖，很適合拿來做成「表情包」(迷因哏圖之意)，就算是不做成哏圖，每一張照片單獨看也都各有千秋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟在照片裏總是朦朧不清的貓咪娜娜，牠的真面目長得如何？

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也因為娜娜的朦朧美照實在太過有哏，不少網友都喜歡拿娜娜的照片當頭貼，表達自己對現實生活中的想法，尤其是一系列娜娜的美照還被不少有才的網友各種加工，甚至直接變成了條漫。有些網友特別有才，還把娜娜的照片跟知名迷因哏圖「驚嚇到模糊的倉鼠」放在一起，照片一貼上網不少網友笑噴「根本毫無違和感」、「這是情侶頭像吧」。

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