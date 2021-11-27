貓咪麻醉絕育前　媽不忍心牠捱餓餵貓罐頭　卻意外成為牠的催命符

昨天，一位小夥伴私信波妹兒，內容是「波妹兒，我準備帶我家貓絕育。據說要提前8個小時禁依禁水，那牠不餓嗎？麻醉是不是會大小便失禁啊，我又不嫌棄牠髒，給牠餵點罐頭墊一下肚子可以不？」

看到以後，波妹兒覺得既感動又後怕：首先，小夥伴心疼毛孩子、不嫌棄屎尿髒，確實是非常令人感動的事情，但……還好她在準備帶去絕育前就來咨詢，還好有機會攔住她，不至於釀成大禍！



麻醉前禁食禁水，關乎貓命！

新手鏟屎官菲菲收養了一隻流浪貓——PP，雖然只是一隻唐貓，但她對PP投入的愛和耐心一點也不少。PP一天天長大，菲菲打算帶牠去絕育，醫生交待她給PP禁食禁水8小時，但當PP喵喵討食的時候，她有點心軟了：罐頭很好消化的，吃一點沒事吧？而且開刀好可怕，吃點好的緩解一下緊張吧……

第二天PP去醫院做了全套術前檢查，除了有點肥胖以外，各項指標都很不錯，菲菲放心地在手術室外等待，結果等來的卻是噩耗：PP在術中突發劇烈嘔吐，嘔吐物進入氣管導致牠窒息而死！ 菲菲抱著PP痛哭：「我只是心軟了一下，沒想到卻要了牠的命！」

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為什麼麻醉前要禁食禁水？

不管是人還是動物「麻醉前禁食禁水」已經成為約定俗成的準則，但很多人並不清楚原因，認為「怕術中大小便失禁，太臟了」或「可能會影響抽血化驗的指標」大有人在。

動物的吞咽反射

貓狗的氣管和食道，在喉嚨中的交叉方式和人類類似。清醒的時候，本能的吞咽反射，能讓牠們在吃飯或喝水時自發用喉頭覆蓋住氣管的開口，以防止把食物或水吸入肺中。

麻醉後很危險，但當毛孩子被麻醉後，胃腸道肌肉和下食管括約肌放鬆，吞咽反射就失效了，如果這時牠們的胃裏有東西，一旦受到麻醉藥物刺激、發生嘔吐，嘔吐物就很容易堵塞氣管或順著氣管進入肺部，會引起窒息、肺炎等危險反應，對於無意識的毛孩子來說都是致命的！

即使是麻醉後已經清醒的貓咪，突然出現頻繁的咳嗽，也有可能是肺部進入了異物，請立即聯繫醫生處理！

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不是所有的毛孩子都可以絕育

雖然波妹兒主張「科學養寵、適齡絕育」，但並不是每隻毛孩子都適合絕育。因為絕育手術必須要全身麻醉，能否麻醉還需要根據身體狀況來決定。其實可以這樣說，絕育手術引發的死亡率幾乎為零，主要風險一般都集中在麻醉！麻醉伸舌頭，也是為了防止舌頭堵塞氣管！

體重過輕，未接種疫苗，心臟、肝腎、甲狀腺功能異常，對麻醉藥物過敏…等等，這些情況都不大適合麻醉。但基本能夠通過術前檢查排查出來，具體要根據醫生意見和體檢結果來決定。

注意！如果病情危急程度高於麻醉風險，應立即執行手術！

總之，凡是涉及到麻醉、手術，一定要多花點心思，了解手術風險，同時選擇可靠的醫院和醫生，本來毛孩子生病已經很難過了，合格的鏟屎官應該幫牠把風險降到最低！

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