英勇牧羊犬用特殊方法向警方求援　終成功救出因車禍被困失溫主人

美國新罕布夏州公路近日發生一起車禍，駕駛朗德里（Cam Laundry）和另一名乘客被摔出車外無法動彈，幸好他飼養的牧羊犬懂得向警方求援，讓主人順利脫險，堪稱真實版「神犬拉西（靈犬萊西）」。



根據《CNN》報導，美國新罕布夏州警方日前深夜接獲民眾通報，當地的高速公路有隻疑似走失的牧羊犬在遊蕩，警方抵達現場後，卻發現這隻狗不斷地跑開又停下來等候，似乎想要員警跟著牠走。

牧羊犬Tinsley用這個方法來吸引警察注意，並成功救出被困主人：

+ 10

果然，牧羊犬的舉動引起員警的注意，後來警方發現附近有輛卡車翻落邊坡，車上的人因撞擊力道太大被甩出車外，且有失溫現象，趕緊叫救護車，事後還發現，受傷的駕駛就是那隻牧羊犬的飼主，直呼「這隻狗相當了不起，簡直就是真實版的『神犬拉西』。」

朗德里出院後向CNN表示，他常開著那輛車載愛犬出遊，「牠聰明到會那樣做（求救），實在太神奇了，牠是我的守護天使。」並表示要好好犒賞愛犬。

延伸閱讀：德國牧羊犬｜機智狗嗅聞出媽癲癇將發作 超神舉動保護她免受傷▼▼▼

+ 18

延伸閱讀：狗狗半夜猛跳狂吠叫醒主人 異常舉動令全家避過一氧化碳中毒危機▼▼▼

+ 13

延伸閱讀：

雙胞胎女沒了爸爸 警察撞上違規三寶

【本文獲「TVBS」授權轉載。】