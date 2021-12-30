迷你都柏文犬病逝後　每天回來用這方式守在小主人身邊

網民邱語涵在靈異公社分享自己離世毛小孩回來事蹟。



文：網民邱語涵（發表於靈異公社），全文如下：

我的靈異事件5：過世的狗回來了。

小學二年級時，爸爸的朋友帶來了一隻迷你都柏文給我們養⋯⋯當時狗狗也一歲多了！但剛帶過來時，牠好兇！我想去摸牠⋯⋯也被咬了好幾次！但我不氣餒⋯⋯一直跟牠接近！之後我跟牠的感情，也是全家裏面最好的！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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我們家的這隻狗叫做叮噹，牠很聰明！會自己開前後門⋯⋯我只教牠一次怎麼開門⋯⋯之後牠就都自己開門，從前門進來家裏，又從家裏開門到後院！當時家裏在眷村租屋，我們住的房子偏日式！房子是架高的！

所以叮噹常跑到後院往底下去抓老鼠，每次次抓了老鼠放在我面前！我說你不要一直抓老鼠好嗎⋯⋯很髒餒，結果牠換去抓貓回來，我就跟牠說，我不是這個意思…我是要你不要再抓東西了⋯⋯

牠還真的聽的懂！沒再抓東西了！但牠還是很愛在屋子底下鑽來鑽去的！後來應該是因為屋子底下太髒，牠常常鑽來鑽去，臉很癢！牠抓癢時，抓到眼睛，結果感染，眼睛破洞…

我媽就帶去動物醫院！醫生說：「牠剩下一個月的時間了！不要救了！你帶回去吧！」當下我媽跟我說了！我說怎麼辦？然道要這樣看牠死嗎？我媽就用自己的方法！用消炎藥丸給牠吃，一次只吃一半！幫牠滴眼藥水！我抓著牠，我媽滴⋯⋯

時間過了三個月⋯⋯牠的眼睛也快好了！我才跟我媽說：「媽媽！你治好牠了⋯⋯」

隔兩天牠又去鑽房子底下了，這次直接把眼睛抓破了大洞，我很緊張⋯⋯我跟媽媽說，怎麼辦？我媽就原本的方法做！但這次似乎不管用了⋯⋯眼睛開始發炎⋯⋯過幾天我找不到狗在哪！前院後院都找不到牠！

因為晚上我還要去幫媽媽去夜市工作！回來時，才發現叮噹躺在前院裏，躲在蕃薯葉蓋住的地方⋯⋯晚上最後一餐牠有出來吃完才過世⋯⋯ 但接下來的幾天！牠似乎不知道自己過世了！每天我都聽到牠在嚶嚶的聲音…這是牠討飯時，會發出的聲音！牠以前最愛在前院跳鐵畚斗（垃圾鏟）、抓紗門⋯⋯過世的那幾天我一直聽到！剛開始我以為是貓跳過圍牆進來製造聲音！我開門看，沒看到貓，但聲音停止了！我一進來，聲音又開始！我打開門出去，就又沒聲音！重複幾次⋯⋯我開始覺得害怕，我換偷偷去窗戶旁偷看，這次的確沒看到東西！但聲音確是持續著⋯⋯我跟我媽說叮噹回來了！我媽又說小孩子不要亂說話！

講了好幾天！沒人信！最後一次！大中午的，我記得是星期日中午！那天大家在客廳吃飯⋯⋯突然間嚶嚶的聲音很大！我就說：「你們有沒有聽到！叮噹的聲音！」，我媽就只叫我趕快吃飯⋯⋯我心想算了！又只有我聽到，但吃完飯後，我媽一聲不響的跑出去！過沒多久買了兩包的雞翼、雞腿，把小桌子拿去前院打開！放上雞翼、雞腿，拿了一杯米跟香出來！還拿了一袋金紙！我在裏面看著我媽，我媽將香點著！對著叮噹過世的地方說：「叮噹！你已經過世了！不用再擔心家裏！你就好好的跟菩薩去修行⋯⋯」

說完，香插在米杯上！等香燒完，金紙也燒了！說也奇怪！我再也沒聽到叮噹的聲音了！原來那天，我媽也聽到叮噹的聲音了！狗狗還是眷戀著家裏，沒有離開！媽媽跟牠說完後！牠才跟菩薩去修行⋯⋯

以前我覺得害怕！現在我覺得溫馨！連離開了，都還想保護家裏！動物是真的有靈性的！

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