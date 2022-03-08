烏克蘭戰火未停　印度女拋下隨身行李　攜雪橇犬徒步走20公里避難

戰爭中總能見到許多溫暖人心的故事。俄烏戰爭爆發至今已一個多星期，不少國家紛紛展開撤僑行動，派遣專機或專車進入烏克蘭及邊境帶僑民回國，一名印度女大生在當地飼養了一隻雪橇犬（哈士奇），在離開烏克蘭的路上一路緊抱牠不離不棄，甚至還願意丟棄自己的行李，讓不少網友相當感動。



綜合外媒報導，印度女大生阿爾德林(Arya Aldrin)目前在烏克蘭文尼察州(Vinnytsia)國立皮羅戈夫紀念醫科大學(National Pirogov Memorial Medical University)就讀，今年20歲的她養了一隻才5歲大的雪橇犬薩伊拉(Saira)。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於近日俄烏戰爭越演越烈，她與同鄉的留學生們決定回印度避難，但他們必須先到鄰國羅馬尼亞才能搭上撤僑班機，儘管撤退路上遭遇許多阻礙，她都帶著薩伊拉不離不棄。

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阿爾德林帶著薩伊拉搭車前往機場時，被公車司機丟在距離羅馬尼亞邊境還有很長一段距離的郊區，在寒冷的低溫下阿爾德林就這樣抱著自己的愛犬走了20幾公里才到羅馬尼亞，長途跋涉中為了減輕行李重量還丟掉了不少衣服、食物及水。在穿越邊境時也遇到烏克蘭士兵將他們攔下，說不允許攜帶寵物搭飛機，但阿爾德林態度相當堅定，「我絕對不會拋下薩伊拉」，最終獲得許可。

目前阿爾德林已經與狗狗成功抵達羅馬尼亞機場，累壞了的一人一狗在鏡頭下終於露出如釋重負的笑容，準備啟程返回印度。阿爾德林的家屬向媒體表示，薩伊拉是阿爾德林的朋友送她的，她相當疼愛這隻雪橇犬，狗狗也很依賴自己的飼主，當阿爾德林不在的時候，狗狗甚至不會吃下任何食物，「所以無論如何阿爾德林都會帶著她的狗狗回家」。

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