兩狗狗慘被虐待只剩17公斤　活骷髏獲救後體重翻倍結局更有驚喜

澳洲動物救援組織「皇家防止虐待動物協會 西澳分部」（RSPCA WA）近日從一對情侶手中救出兩隻受虐狗狗，兩隻小狗因為營養不良而都只瘦得剩17、18公斤，慘樣令人不捨。而RSPCA WA已成功起訴這對虐狗情侶，兩隻受虐狗狗獲救後體重翻倍，也找到找到了幸福的新家。



根據外媒報導，去年6月RSPCA WA在澳洲麥帶區（Wheatbelt）一處民宅中救出兩隻受虐狗狗，分別是2歲的奧利（Ollie）和5歲的蘿拉（Lola）。參與救援的救援組織經理凱莉（Kylie Green）受訪時表示「這是我見過最瘦的狗狗，他們簡直就是行走的骷髏頭。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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令人痛心的是，奧利其實曾是一隻被救援的小狗，代表他早年也曾受虐，因此將信任寄託在這個新家庭上卻得到這種結果；凱莉還表示，兩隻狗狗獲救後恢復迅速，代表虐待他們的這對情侶完全忽略他們最基本的生理需求。

目前這對年輕情侶已被RSPCA WA起訴，分別罰款4000美元與支出1102美元的其他必要費用；而奧利與蘿拉在救援組織的照顧下，兩個月來體重成長了一倍，並都重新找到了合適的新家。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】