金毛尋回犬哥哥全盲拿不到玩具　暖心金毛弟這行為　感動14萬網民

有時候毛小孩之間的親情也是相當令人動容。一隻老金毛尋回犬因疾病雙眼失明，主人細心照顧著牠，也領養了另一隻小金毛尋回犬作伴，儘管一開始老金毛尋回犬很排斥小狗狗，但小金毛尋回犬知道哥哥看不見，都會主動陪在身邊，後來兩隻狗狗感情也相當好，吸引不少網友熱議。



綜合外媒報導，美國北卡羅萊納州一名男子亞當(Adam)養了兩隻金毛尋回犬，其中一隻11歲的金毛尋回犬查理(Charlie)在2016年時因青光眼切除左眼，後來右眼也因為患病而切除，主人相當細心的照顧著雙眼失明的查理，後來還領養了一隻小金毛尋回犬馬佛利克(Maverick)給牠作伴，但一開始查理相當排斥小狗狗，完全不想理馬佛利克。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

金毛哥哥Charlie和金毛弟弟Maverick起初相處得不太好，但暖心的Maverick沒有放棄，更以熱情融化哥哥Charlie的心。

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隨著時間過去，警戒心比較強烈的查理最後也接受了馬佛利克的存在，兩隻狗狗從一開始的陌生變得相當要好，馬佛利克也很聰明，知道老查理雙眼失明不方便行動，就總是跟在查理身邊，常常在查理找不到玩具的時候幫忙牠找，還會負責在旁邊撿東西，看看查理有沒有需要協助的，馬佛利克都會主動上前幫忙。

亞當表示，兩隻金毛尋回犬一起玩的時候，查理因為失明的關係經常弄丟玩具，馬佛利克就會很乖巧的守在旁邊幫哥哥撿起玩具，讓他覺得很欣慰。但好景不常的是，查理因為已經年老，身體越來越撐不住，已經在2019年7月到彩虹橋當小天使去了，現在的馬佛利克也長成了一隻健康的大帥哥。

為了紀念查理與馬佛利克的感情，亞當開了一個IG帳號紀錄兩隻狗過去的日常生活，經常在上面張貼過去查理還活著的時候跟馬佛利克的互動，也很常上傳馬佛利克可愛的日常。照片與故事曝光後吸引不少網友關注，網友留言表示「馬佛利克真的是個好孩子，好暖」、「謝謝飼主對年邁失明的查理不離不棄直到最後一刻」。

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