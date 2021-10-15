金毛尋回犬｜35Kg大金陪媽回鄉待產　一見婆婆即用重量級舉動示愛

有婆婆疼錫的孩子是最幸福的。

原本生活在台中的An An，由於快要誕下寶寶，因此帶着金毛尋回犬Bobe，一起回新竹鄉下老家待產。沒想到Bobe離開大城市回到較悠閒的鄉下後，牠顯得對每件事都很好奇，還有就是超疼牠的婆婆，每次Bobe看到婆婆吃東西時，牠都會守在旁邊，為了撒嬌，牠更忘了自己的體重，想跳到婆婆懷裏。



有婆婆疼錫的孩子是最幸福的。原本生活在台中的An An，由於快要誕下寶寶，因此帶着金毛尋回犬Bobe，一起回新竹鄉下老家待產。

沒想到Bobe離開大城市回到較悠閒的鄉下後，牠顯得對每件事都很好奇，還有就是超疼牠的婆婆，每次Bobe看到婆婆吃東西時，牠都會守在旁邊，為了撒嬌，牠更忘了自己的體重。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟Bobe有多愛婆婆呢？從這個舉動便可知一二。

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來到鄉下的Bobe顯得特別開心，因為身邊每樣事件都很新奇。本來生活在都市裏，聽到最多只是車聲人聲，沒想到在鄉下地方，竟然會有蟲聲鳥聲，甚至有風聲海聲，這對Bobe來說都是很特別的體驗。加上這裏還有貓咪每天陪着牠，愛牠的人越來越多呢！

媽媽表示，婆婆年輕時養了不少毛孩，因此對毛孩一點也不抗拒，現在還養了一隻貓咪陪在身邊。這次Bobe的到來，令整個家增添了不少活力！暫時媽媽指應會留在鄉下一段日子，生下小寶寶後還會暫時待在婆婆家。看來Bobe可以伴在婆婆身邊，每天討吃討摸討摸，過着快樂的日子！

▼▼同場加映：這隻逢水必跳的小金叫Bailey，今年才2歲多，是隻充滿活力的狗狗。這天，媽媽剛替牠洗完澡，本來只是打算去公園散個步。沒想到小狗看到積水便瘋了，堅持要衝進去玩耍打滾。結果，一隻兵馬犬就這樣出來了。▼▼



點擊圖片放大看，究竟小金Bailey做了什麼，讓氣在頭上的媽媽秒怒意全消

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▼▼同場加映：這隻金毛尋回犬叫Fluffy，是個陽光男孩，現在才7個月大。最近，媽媽替牠添置了新家，牠趴在小窩裏露出了超開心的笑容！更帶着這份激動心情進入夢鄉。沒想到，半夜客廳傳來怪聲，姐姐前來竟發現小金Fluffy竟然連狗窩一起「倒豎葱」！▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟小金Fluffy發生了什麼事，明明前一刻還很開心，瞬間便露出生無可戀的哀怨樣子▼▼

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