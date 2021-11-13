英國71歲男性10月31日帶2隻狗狗登山，途中癲癇發作昏倒，他的黑色拉布拉多犬和黃金獵犬「組隊」展開救主計劃：拉布拉多犬跑去找救兵，金毛尋回犬則陪在飼主身邊。



當時拉布拉多犬跑去追先前遇到的健行者，對著她吠叫試圖吸引她注意。當這名健行者跟著拉布拉多犬的腳步回到飼主身邊時，看見金毛尋回犬守護著昏迷飼主，立刻撥打手機求援。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾拉布拉多犬和金毛尋回犬能否救回主人呢？點撃圖片放大看後續！▾▾▾

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救護人員抵達現場時，該飼主已經恢復意識，經醫生評估後，他能步行下山等待救護車，隨後被送往醫院接受進一步檢查。

網友為健行者、救護人員、2隻忠犬喝采。尤其對狗狗讚不絕口，紛紛表示：「這2隻狗狗太了不起了！這個結局真是太棒了！」、「這是我近期看到最可愛、最神奇的新聞。狗狗真是人類最好的朋友！」

▼▼同場加映：外國有隻德國牧羊犬便專門幫忙搜爆炸品，由於牠已經年屆退休年齡，於是安排牠退役，並幫牠找到一位好爸爸收養。不過，牠好像不太滿意這種退休生活......▼▼



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▼▼同場加映：這隻導盲犬Quinby的故事，由現在收養牠的台灣家庭所分享出來。原來，媽媽與Quinby在8年前便結下了緣，當時Quinby曾寄養在她家接近兩年，讓牠接受訓練及社會化，然後才正式擔任導盲犬工作。沒想到，8年後Quinby退休，牠竟然能再回到寄養家庭生活，並從此成為一家人。▼▼



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▼▼同場加映：貓貓狗狗的生長，隨著品種不同，體格也大不相同。日本最近有位網友，愛犬才養了五個月，竟然就長出了和人幾乎差不多的體格，照片PO出後令許多網友嘖嘖稱奇。▼▼



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