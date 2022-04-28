白柴咬爛搖控器還一臉無辜　媽苦笑求安慰　網民：大家都不孤單

養柴犬的必經之路？有飼主一早醒來發現遙控器被狗狗咬到咪咪冒冒，正當氣到火冒三丈時，卻傳來聲音說「電池裝回去還可以用欸」，讓她哭笑不得問大家這種時候到底該糖醋還是三杯？



飼主於臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」表示，某日睡醒卻看見家裡的電視遙控器，變成了白柴「本丸」的玩具，遙控器的前後兩端布滿齒痕，其中紅外線發射端更是被咬到爆裂，內部基板已跑出來見客。「他爸還把電池裝回去後跟我說，欸還可以用欸」，並希望不要處罰柴柴，這讓氣pupu的原PO瞬間不知該如何反應，苦中作樂問大家「還是我應該父子倆一起三杯」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不少汪星人在小時候都有經歷過過咬爛東西的階段，網民們紛紛留言分享他們的慘況。

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不過這篇貼文卻意外引起許多柴犬飼主共鳴，紛紛貼出家中無辜犧牲的N支遙控器、拖鞋，甚至滑鼠等日常用品，笑說「天下的阿柴都是一樣的」「大家都不孤單」「沒有比較沒有傷害」「遙控器重買8支過了」「我媽的老花眼鏡直接碎裂」「夾腳拖早就壞了快十雙」。

許多過來人建議東西最好放在狗狗碰不到的高處，原PO則回應家裡的桌子其實約有70公分高，是前腳跳起來咬下去的，「之後我們會注意不要放在桌子邊緣」。她也解釋三杯言論純屬開玩笑，當下當然很生氣，但看到牠天真無邪的臉，「一定會原諒他的呀」。

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