西摩犬享受美容師為牠洗澡修毛　雙眼瞇起外還有一舉動可知有多爽

家裡有飼養長毛品種的毛小孩，每次洗澡都是一番大戰爭，因此許多飼主都會把狗狗送去寵物美容店「鬆一下」。一名寵物美容師就在自己的Youtube頻道上上傳了幫一隻超可愛的西摩犬美容的過程，狗狗被洗得相當開心，許多網友看了不禁都對寵物美容師平常辛苦的工作感到相當佩服。



寵物美容師凡妮莎(Vanessa)在Youtube頻道「Girl With The Dogs」貼出一段影片，一名飼主將自家可愛的白色西摩犬送到加拿大某間寵物美容店洗澡，有別於其他抗拒洗澡的狗狗，這隻西摩犬非常享受洗澡過程，也可能是寵物美容師技術相當好，讓狗狗沉浸在洗澡的氣氛中，舒服到瞇瞇眼開飛機耳，模樣相當治癒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

西摩犬有多享受這洗澡過程？點擊圖片便可看到。

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幫長毛種的西摩犬洗澡可不是一件簡單的事情，抹狗狗專用沐浴乳後還要輕柔的幫牠按摩，洗乾淨身上所有地方，再用溫水沖掉身上的泡沫，接著最麻煩的吹整時間就來了，只見女寵物美容師讓西摩犬待在吹整台上，給狗狗套上黑色的寵物美容專用罩，接著拿起特規的吹風機幫狗狗整理長長的毛，還要仔細並輕柔梳開長毛打結的部分。

這隻西摩犬相當乖巧的待在吹整台上，讓寵物美容師細心的幫自己打理身上的毛髮，只見寵物美容師拿起不同的針梳整理狗狗的髮流，將身體及四肢的毛髮都梳開後，再拿專用剪刀修剪掉狗狗多餘或過長的毛髮，經過好一段時間西摩犬終於美容完畢，少了更多毛的樣子也變得十分清新。

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