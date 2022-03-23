柴犬入夜不肯去睡　吠叫、撒嬌、按鈴　3個心機舉動原來牠想這樣

毛小孩要表達自己需求的時候總有一套特殊的作法。日前有一部可愛柴犬的影片在網路上瘋傳，一隻柴柴趴在櫃子上發出像是在請求的叫聲，飼主走過去問牠發生什麼事情，只見柴柴猶豫一下便跳下去狂按鈴，原來那是牠想要去散步的暗號，儘管今天已經散步過三次了，但飼主還是拗不過柴柴的請求攻勢，可愛的模樣融化了30萬人。



Youtube用戶「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」日前上傳一段影片，家中飼養著一隻叫做「小麥(Komugi)」的柴犬，由於牠有許多動作都相當浮誇可愛，因此成為網路上小有名氣的網紅明星狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，柴犬小麥晚上不去睡，吠叫、撒嬌、按鈴，牠想做什麼？

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某天晚上10點多，小麥趴在櫃子上面發出像是想要找人聊天的叫聲，爸爸走過去問牠想要表是什麼，小麥還是繼續叫，過沒多久立刻跳下去帶著爸爸走到房間，坐在地上輕輕吠叫幾聲後又帶著爸爸穿過走廊到另一間房間去，接著用前腳按下了放在地上的響鈴。

正當爸媽發出驚呼的時候，小麥見到爸媽都不為所動，又再度吠叫幾聲後走過去響鈴旁邊繼續按了好幾下，像是在說「我就是想要出去散步啦」，爸爸表示你今天已經去散步過2次了，再加上今次就是第三次了，但小麥依然很想要去散步，最後爸爸拗不過小麥，還是帶著小麥出去走走，小麥看到爸爸拿出外出用背帶整個雙眼發亮到不行，顯得相當開心。

小麥可愛的影片PO出至今已吸引超過30萬網友觀看，不少網友都被小麥的聰明模樣融化，留言表示「能夠好好表達自己需求的狗狗真的很可愛又聰明」、「爸媽也都聽得懂柴柴在說什麼，好溫馨的一家人」、「小麥一直用腳腳按鈴的樣子好萌」、「我家狗狗也會想要常常出去散步，就跟小麥一樣」、「小麥爸爸好疼牠喔」。

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